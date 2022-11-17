. Кому и сколько дадут денег на детей ?
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Кому и сколько дадут денег на детей ?

Кому и сколько дадут денег на детей ?
Приняли новый закон о пособиях для детей. Закон о новых единых пособиях для беременных женщин и семей с детьми принят в нижней палате парламента. На выплаты депутаты планируют потратить из федерального бюджета 1,7 трлн рублей. «Принятие закона установит единые условия выплат семьям с детьми. Поддержку получат все нуждающиеся в этом семьи», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новое пособие объединяет в себе выплаты как для женщин, которые встали на учет на раннем сроке беременности, так и для малообеспеченных семей с детьми до 17 лет. При этом доходы считаются низкими, если на каждого члена семьи приходится меньше величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Депутаты также приняли еще одно важное дополнение. Семьи с низкими доходами также могут оформить ежемесячную выплату за счет средств из материнского капитала. При этом ограничений по количеству детей нет. Сейчас такая возможность есть только у тех, кто обзавелся вторым ребенком. Размер так называемых семейных выплат составляют от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Конкретная сумма зависит от того, на сколько низкие доходы у родителей. Беременные женщины также получат от половины до полной суммы прожиточного минимума для трудоспособного населения. Новый закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.  Весной 2022 года президент Владимир Путин подписал указ о назначении выплат родителям с детьми с 8 до 17 лет, если доходы невелики. Помощь от государства получают около 5 млн семей. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах объединить все «детские» в единое пособие. В начале ноября президент подтвердил, что единая выплата будет. На совещании по вопросам государственной поддержки семей он дал поручение правительству отладить все организационные вопросы. Владимир Путин просил сделать так, чтобы гражданам в данном вопросе было все понятно и удобно.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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