. Ксения Собчак зашибает миллионы, несмотря на скандалы
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Ксения Собчак зашибает миллионы, несмотря на скандалы

Ксения Собчак зашибает миллионы, несмотря на скандалы
Ведущая и журналистка Ксения Собчак спокойно продолжает вести свою деятельность. Светская львица надеется, что ей все сойдет с рук. Так называемая журналистка Ксения Собчак продолжает размещать в своих соцсетях рекламные посты, как будто ничего не было. Светская львица тайно вернулась в Москву и проходит свидетелем по уголовному делу.
В правоохранительных органах уже доказали, что Собчак владеет Telegram-каналом, который мог шантажировать людей за деньги. Также уже доказали, что бывшая ведущая «Дома-2» получила в марте гражданство Израиля. Но все эти факты Собчак упорно не подтверждает. Уверенно врет до конца, думая, что ей все сойдет с рук.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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