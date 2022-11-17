. Кто родился 17 ноября

Сирил Рамафоса (70 лет), президент Южно-Африканской Республики. Был активным участником борьбы с апартеидом. Являлся генеральным секретарем Национального союза горняков (наиболее влиятельный профсоюз ЮАР). Занимал должность генерального секретаря партии «Африканский национальный конгресс». Возглавлял Конституционное собрание, которое занималось разработкой новой конституции Южной Африки. Был председателем Национальной комиссии по планированию, занимал пост вице-президента страны.

В феврале 2018 года Сирил Рамафоса был избран президентом ЮАР.

Абдельмаджид Теббун (77 лет), президент Алжира. Был губернатором городов Адрар и Тиарет, а также провинции Тизи-Узу. Являлся министром связи и культуры страны, министром-делегатом по делам местного самоуправления, министром городского и жилищного строительства. Возглавлял диппредставительство Алжира в Иране. Занимал пост премьер-министра страны.

В декабре 2019 года Абдельмаджид Теббун одержал победу на выборах президента Алжира, набрав 58,15% голосов избирателей.

Патрик Аши (67 лет), премьер-министр Кот-д’Ивуара. Работал в консалтинговых компаниях. Занимал посты министра экономической инфраструктуры, официального представителя правительства страны. Избирался депутатом Национальной ассамблеи (парламента) Кот-д’Ивуара. Являлся генеральным секретарем администрации президента Алассана Уаттара.

В марте 2021 года Патрик Аши возглавил правительство Кот-д’Ивуара.

Александр Григорьевич Литвак (82 года), научный руководитель Института прикладной физики РАН. Академик Российской академии наук. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте. В 1977 году перешел в Институт прикладной физики, где прошел путь от заведующего лабораторией теории плазмы до директора института. С 2015 года является его научным руководителем.

Александр Григорьевич также преподаёт в Высшей школе общей и прикладной физики Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

Основные направления исследований учёного лежат в области нелинейной электродинамики плазмы. В частности, он построил теорию самовоздействия волн релятивистски сильных интенсивностей, а также теорию самоканалирования лазерного излучения высокой интенсивности в непрозрачной плазме.

Всеволод Владимирович Овчинников (1926-2021), российский журналист и писатель. Заслуженный журналист РФ. Работал в газетах «Правда» и «Российская газета», в информационном агентстве «Синьхуа» (Китай), был ведущим еженедельной телепередачи «Международная панорама». Всеволод Овчинников — первый советский журналист, который посетил Тибет.

Автор книг «Ветка Сакуры» о Японии, «Корни дуба» о Великобритании и др.

Иван Александрович Пырьев (1901-1968), советский кинорежиссер и сценарист. Народный артист СССР. Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Его первой режиссерской работой стала комедия «Посторонняя женщина» (1929). Всего Иван Пырьев снял около 20 фильмов. Среди них, «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «В шесть часов вечера после войны», «Идиот», «Трактористы», «Братья Карамазовы». Ко многим своим картинам режиссёр написал сценарии сам.