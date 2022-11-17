. Лариса Долина рассказала о своем любовнике

67-летняя певица Лариса Долина рассказала о личной жизни. Артистка прекрасно выглядит для своего возраста – стройная, моложавая, стильно одетая. Удачно складывается и карьера артистки, которую ждут на всех музыкальных проектах, шоу и громких мероприятиях. Лишь на личном фронте у певицы затишье уже лет шесть. Как известно, исполнительница хита «Погода в доме» трижды была замужем. С последним супругом – гитаристом и продюсером Ильей Спицыным – Долина прожила в браке 18 лет и развелась в 2016 году. Она долгое время держала в тайне расставание с музыкантом, но потом все же подтвердила, что является свободной женщиной. И вот Долина внезапно вновь заговорила о личном. Артистка честно ответила на вопрос о том, есть ли у нее сейчас любимый мужчина.«С сильной женщиной должен быть такой мужчина, который будет сильнее ее. А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет»,— призналась звезда эстрады. Артистка предпочитает больше внимания уделять родной дочери Ангелине, рожденной в ее первом браке с джазовым музыкантом Анатолием Миончинским, и внучке Александре, которой она прочит звездное будущее. Девочка уже выходила на сцену вместе со звездной бабушкой, однако Долина видит в ней не певицу, а актрису. «Растет такая актриса. У них специализированная музыкально-актерская школа. И с первого класса они проходят актерское мастерство. Саша, конечно, выросла за пять лет, подросла, как актриса. Я вижу в ней хорошие задатки и желаю, чтобы она определилась в своем выборе и не сворачивала с намеченного пути, чтобы у нее все получилось», — поделилась исполнительница в беседе с Telegram-каналом «Звездная пыль».