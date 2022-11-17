. Лариса Гузеева призналась, что в клинике «сдувается» на жесткой диете

Телеведущая Лариса Гузеева поправляет здоровье вдали от Москвы. В последнее время Лариса Гузеева пропала из соцсетей, и поклонники забеспокоилась, не улетела ли она за границу. Как выяснилось, телеведущая на самом деле улетела из столицы, но отправилась в Кисловодск — поправить свое здоровье и сбросить лишний вес. «Я нахожусь в спа-отеле, в котором есть и австрийская терапия, и индийская аюрведа, дополняется все это свежайшим нарзаном и тамбуканской грязью. Нигде больше так нельзя расслабиться и отпустить все заботы, даже у себя дома. Режим питания – согласно концепции. Процедуры здесь действенные и только по назначению врачей после диагностики», — призналась телеведущая.В своем блоге в социальных сетях Гузеева даже поделилась разговором с врачом, к которому обратилась с просьбой. «Я сказала: «Вы можете посадить меня на диету пожестче? Ну если от этого хуже не станет. Потому что пора сдуваться, и я сдуваюсь, но слишком медленно», — рассказала Лариса. Врач ответила, что все нормально, противопоказаний нет, так что скоро Гузеева сможет похвастаться постройневшей фигурой. На самом деле телеведущая к себе слишком строга. Как отметили поклонники, на снимке из клиники, которым она поделилась в соцсетях, Гузеева и так выглядит довольно стройной. Правда, некоторые написали, что в наше время можно было бы обойтись и без дорогущих спа, по крайней мере, не демонстрировать в Сети свои развлечения. «Живите и не судите других, кто тоже живет, но по другому», — тут же ответила Гузеева.