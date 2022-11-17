. «Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях

Для многих девушек и женщин вопрос похудения стоит очень остро. Советов в Интернете великое множество, и разобраться в них бывает довольно сложно. Самое очевидное — занятия спортом. Однако не всем нам хочется уделять им много времени и сил. К счастью, самый верный вариант похудения кроется вовсе не в супер сложных физических упражнениях, а в правильном питании. Разберемся, как похудеть без спорта в домашних условиях на 3, 5 и 10 кг.

Общие правила похудения в домашних условиях

Овощи на завтрак. Они низкалорийны и при этом содержат много воды, витаминов, микроэлементов и клетчатки — это помогает кишечнику работать эффективнее.

Поменяйте соотношение ингредиентов. Если раньше вы съедали целую порцию макарон с небольшим объемом овощей, то заведите привычку делать наоборот.

Не делайте большие перерывы между приемами пищи. Чем регулярнее питание, тем меньше шансов, что организм сделает «запасы» углеводов на будущий долгий период без еды.





Ешьте осознанно. Тщательно пережевывая пищу, ощущая ее текстуру и вкус, вы быстрее насыщаетесь, чем тогда, когда смотрите телевизор и не замечаете количество съеденного.

Начинайте свой день со стакана воды. Она поможет утолить клеточную жажду, запустит процесс пищеварения и даст ощущение частичной сытости, чтобы съесть меньше бутербродов за завтраком.

Высыпайтесь. Чем лучше вы поспали, тем менее голодны.

Ешьте больше клетчатки — она дает ощущение сытости, а значит, вам будет не так сильно хотеться калорийной еды.

Планируйте, что съедите между основными приемами пищи. Это должен быть полезный перекус.

Употребляйте меньше жидких калорий. К примеру, кофе с сиропом удовлетворит эмоциональную потребность в чем-то вкусненьком, однако не насытит должным образом. Начните сокращать количество таких «бесполезных » калорий.

Как похудеть без спорта в домашних условиях на 3 кг

Вы узнали о каком-то мероприятии, на котором непременно хотите поприсутствовать, однако ваше лучшее платье слишком узко? Тогда примените следующие советы на практике.

Целую неделю завтракайте жидкой пищей. Например, смузи и коктейлями, которые одновременно насытят организм и не дадут лишние калории.





Замените меню одного из приемов пищи. Так как голодать нельзя, приходится выбирать альтернативные способы похудения. К примеру, в обед или на ужин съешьте фруктовый или овощной салат вместо полноценных блюд.

Легкий ужин. Последний прием пищи должен содержать всего 300-500 ккал, потому стоит выбирать легкую и полезную еду.

Как похудеть на 5 кг без спорта

Чтобы убрать не 3, а 5 кг, придется добавить еще несколько правил:

Поменьше углеводов. Для того чтобы быстро начать сбрасывать вес, нужно сократить потребление углеводов, одновременно увеличивая количество белковых продуктов. К ним относятся говядина, курятина, индюшатина (обязательно без кожи), морепродукты и нежирные виды рыбы, бобовые.

А жидкости побольше. Как ни странно, обезвоженный организм посылает сигнал в мозг о недостаточной сытости и мы идем есть. Между тем если выпивать 2 литра воды в день, есть будет хотеться гораздо меньше.

Никакого алкоголя. Если за ужином выпить бокал вина, то количество съеденного точно увеличится. Кроме того, алкоголь задерживает воду в организме, что приводит к отечности.

Зеленый чай вместо кофе. Кофе, как и алкоголь, приводит к обезвоживанию. Взбодриться поможет зеленый чай, который к тому же надолго ускорит метаболизм.

Как в домашних условиях похудеть на 10 кг

Чтобы сбросить 10 килограмм, и не навредить здоровью, придется подождать чуть больше, чем неделю. Однако и тут можно обойтись без спорта, лишь скорректировав свое питание.





Если вы намерены похудеть, стоит тотально снизить потребление углеводов — они не дают сбрасывать лишний вес, даже если вы едите мало. Можно питаться более полноценно, но пища должна содержать по большей части жиры и белки. Из-за съеденного круасана на завтрак подскакивает глюкоза, а следовательно, и инсулин. Именно он мешает организму сжигать жировые отложения.

Даже если после приема углеводной пищи вы занялись спортом, эффективность таких занятий будет минимальной. Возможно, удастся сжечь калории, которые недавно поступили в организм, но не те, которые уже имеются в виде отложений на бедрах и животе.

Основу рациона должны составлять рыба, нежирные виды мяса, яйца, каши, орехи, масла и семена. Заметьте, все это, к тому же, очень питательное, и такой рацион никак нельзя назвать изнурительной диетой.