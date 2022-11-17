«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
Для многих девушек и женщин вопрос похудения стоит очень остро. Советов в Интернете великое множество, и разобраться в них бывает довольно сложно. Самое очевидное — занятия спортом. Однако не всем нам хочется уделять им много времени и сил. К счастью, самый верный вариант похудения кроется вовсе не в супер сложных физических упражнениях, а в правильном питании. Разберемся, как похудеть без спорта в домашних условиях на 3, 5 и 10 кг.
Общие правила похудения в домашних условиях
- Овощи на завтрак. Они низкалорийны и при этом содержат много воды, витаминов, микроэлементов и клетчатки — это помогает кишечнику работать эффективнее.
- Поменяйте соотношение ингредиентов. Если раньше вы съедали целую порцию макарон с небольшим объемом овощей, то заведите привычку делать наоборот.
- Не делайте большие перерывы между приемами пищи. Чем регулярнее питание, тем меньше шансов, что организм сделает «запасы» углеводов на будущий долгий период без еды.
- Ешьте осознанно. Тщательно пережевывая пищу, ощущая ее текстуру и вкус, вы быстрее насыщаетесь, чем тогда, когда смотрите телевизор и не замечаете количество съеденного.
- Начинайте свой день со стакана воды. Она поможет утолить клеточную жажду, запустит процесс пищеварения и даст ощущение частичной сытости, чтобы съесть меньше бутербродов за завтраком.
- Высыпайтесь. Чем лучше вы поспали, тем менее голодны.
- Ешьте больше клетчатки — она дает ощущение сытости, а значит, вам будет не так сильно хотеться калорийной еды.
- Планируйте, что съедите между основными приемами пищи. Это должен быть полезный перекус.
- Употребляйте меньше жидких калорий. К примеру, кофе с сиропом удовлетворит эмоциональную потребность в чем-то вкусненьком, однако не насытит должным образом. Начните сокращать количество таких «бесполезных » калорий.
Как похудеть без спорта в домашних условиях на 3 кг
Вы узнали о каком-то мероприятии, на котором непременно хотите поприсутствовать, однако ваше лучшее платье слишком узко? Тогда примените следующие советы на практике.
Целую неделю завтракайте жидкой пищей. Например, смузи и коктейлями, которые одновременно насытят организм и не дадут лишние калории.
Замените меню одного из приемов пищи. Так как голодать нельзя, приходится выбирать альтернативные способы похудения. К примеру, в обед или на ужин съешьте фруктовый или овощной салат вместо полноценных блюд.
Легкий ужин. Последний прием пищи должен содержать всего 300-500 ккал, потому стоит выбирать легкую и полезную еду.
Как похудеть на 5 кг без спорта
Чтобы убрать не 3, а 5 кг, придется добавить еще несколько правил:
Поменьше углеводов. Для того чтобы быстро начать сбрасывать вес, нужно сократить потребление углеводов, одновременно увеличивая количество белковых продуктов. К ним относятся говядина, курятина, индюшатина (обязательно без кожи), морепродукты и нежирные виды рыбы, бобовые.
А жидкости побольше. Как ни странно, обезвоженный организм посылает сигнал в мозг о недостаточной сытости и мы идем есть. Между тем если выпивать 2 литра воды в день, есть будет хотеться гораздо меньше.
Никакого алкоголя. Если за ужином выпить бокал вина, то количество съеденного точно увеличится. Кроме того, алкоголь задерживает воду в организме, что приводит к отечности.
Зеленый чай вместо кофе. Кофе, как и алкоголь, приводит к обезвоживанию. Взбодриться поможет зеленый чай, который к тому же надолго ускорит метаболизм.
Как в домашних условиях похудеть на 10 кг
Чтобы сбросить 10 килограмм, и не навредить здоровью, придется подождать чуть больше, чем неделю. Однако и тут можно обойтись без спорта, лишь скорректировав свое питание.
Если вы намерены похудеть, стоит тотально снизить потребление углеводов — они не дают сбрасывать лишний вес, даже если вы едите мало. Можно питаться более полноценно, но пища должна содержать по большей части жиры и белки. Из-за съеденного круасана на завтрак подскакивает глюкоза, а следовательно, и инсулин. Именно он мешает организму сжигать жировые отложения.
Даже если после приема углеводной пищи вы занялись спортом, эффективность таких занятий будет минимальной. Возможно, удастся сжечь калории, которые недавно поступили в организм, но не те, которые уже имеются в виде отложений на бедрах и животе.
Основу рациона должны составлять рыба, нежирные виды мяса, яйца, каши, орехи, масла и семена. Заметьте, все это, к тому же, очень питательное, и такой рацион никак нельзя назвать изнурительной диетой.