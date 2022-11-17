. Леонид Якубович сам себе внучку родил
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Леонид Якубович сам себе внучку родил

Леонид Якубович сам себе внучку родил
Ведущий Леонид Якубович признался, чего ему стоило поднять детей. Телеведущий программы «Поле чудес» откровенно рассказал о позднем отцовстве. Леонид Якубович может похвастаться двумя детьми с колоссальной разницей в возрасте в 25 лет. Ведущий программы «Поле чудес» в гостях у Бориса Корчевникова впервые так откровенно рассказал о позднем отцовстве. Так, первенец — сын Артем появился на свет в 1973 году в браке с Галиной Антоновой, а дочка Варвара родилась в 1998-м от нынешней жены Леонида Аркадьевича — Марины Видо. 
«Когда родился Артем, я был так занят поисками денег, чтобы их накормить. Я и ночью работал, и спал по четыре часа. Поэтому то, как он рос, я практически не застал», — признался Якубович. А вот с дочкой Варварой все вышло иначе, более зрело и осознано. «Это я сам себе внучку родил!» — добавил телеведущий. Дочка Леонида Аркадьевича — Варвара — окончила МГИМО, магистратуру по Международной журналистике. Свою наследницу телеведущий считает состоявшейся личностью.
# Шоу-бизнес Якубович Леонид
По материалам: z-aya

Последние новости

Появились кадры последствий обстрела приграничного российского региона «Градами»
Появились кадры последствий обстрела приграничного российского
Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что ожидает все знаки зодиака
Астрологический прогноз от Павла Глобы на 18 ноября 2022 года: что
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Яна Поплавская рассказала о личной жизни
Леонид Якубович сам себе внучку родил
Леонид Якубович сам себе внучку родил
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на Unreal Engine 5
ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на
Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку
Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
В российском регионе на свалке нашли тело младенца

Топ на сегодня

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Еще по теме

Леонид Якубович попал в аварию вместе с женой и внучкой
Леонид Якубович умер или нет, последние новости: жив или нет ведущий «Поле чудес»
Леонид Якубович умер или нет, последние новости: жив или нет ведущий «Поле чудес»
Леонид Якубович новости сегодня 2016: ведущий Поле чудес умирал 5 раз