. Леонид Якубович сам себе внучку родил

Ведущий Леонид Якубович признался, чего ему стоило поднять детей. Телеведущий программы «Поле чудес» откровенно рассказал о позднем отцовстве. Леонид Якубович может похвастаться двумя детьми с колоссальной разницей в возрасте в 25 лет. Ведущий программы «Поле чудес» в гостях у Бориса Корчевникова впервые так откровенно рассказал о позднем отцовстве. Так, первенец — сын Артем появился на свет в 1973 году в браке с Галиной Антоновой, а дочка Варвара родилась в 1998-м от нынешней жены Леонида Аркадьевича — Марины Видо.«Когда родился Артем, я был так занят поисками денег, чтобы их накормить. Я и ночью работал, и спал по четыре часа. Поэтому то, как он рос, я практически не застал», — признался Якубович. А вот с дочкой Варварой все вышло иначе, более зрело и осознано. «Это я сам себе внучку родил!» — добавил телеведущий. Дочка Леонида Аркадьевича — Варвара — окончила МГИМО, магистратуру по Международной журналистике. Свою наследницу телеведущий считает состоявшейся личностью.