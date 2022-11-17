. Меркурий в Стрельце с 17 ноября по 5 декабря: новые возможности Знаков Зодиака
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Меркурий в Стрельце с 17 ноября по 5 декабря: новые возможности Знаков Зодиака

Меркурий в Стрельце с 17 ноября по 5 декабря: новые возможности Знаков Зодиака

Меркурий с 17 ноября по 5 декабря будет находиться в сильной позиции. Астрологи рассказали о том, какие возможности будут ожидать представителей разных Знаков Зодиака в эти без малого три недели.


Сильный Меркурий сможет частично нивелировать негативную энергетику Венеры. Мы уже рассказывали о том, как она будет влиять на нас с вами с 16 ноября по 9 декабря. Меркурий затронет больше финансовую и интеллектуальную сферу. Также эта маленькая планета поможет легче находить общий язык с людьми.

Овен

Овнам Меркурий поможет в формировании доверительных отношений с окружающими. Это будет его главная поддержка представителям данного Знака. В финансовой сфере поддержки ждать не стоит, поэтому придется действовать самостоятельно, опираясь лишь на свой опыт и на полученные ранее знания.

Телец

Тельцов ждет приятный период для обучения, изучения языков. Меркурий поможет схватывать все на лету, а также поможет Тельцам совершить удачные деловые сделки. Это будет отличное время для командировок, смены обстановки и даже поисков новой работы. Все, что нужно Тельцам — толика осторожности и внимательности.


Близнецы

Близнецам стоит взять себя в руки и начать действовать, потому что в конце года лучшего времени для работы или финансовой активности уже не будет. В период с 16 ноября по5 декабря представители данного Знака смогут взять правильный вектор и совершить мощный скачок в сторону успеха.

Рак

Ракам в эти дни стоит заняться покупками, если, конечно, они будут актуальны. Например, очень полезно на Меркурии в Стрельце чинить автомобиль, заниматься покупкой нового авто, а также приобретать другие виды транспорта — велосипед, самокат и так далее. Еще можно обновить гардероб.

Лев

Львам можно будет смело покупать что-то важное для дома, делать ремонт. Можно вкладывать средства в новые увлечения. Астрологи советуют быть чуточку внимательнее к деталям, тогда все будет хорошо. Еще Львам стоит в большинстве случаев прислушиваться к мнению близких людей. Оно точно не будет лишним.


Дева

Девам в такой благоприятный период как этот стоит полагаться почаще на факты, а не на домыслы. Это будет удачное время для тех, кто хочет докопаться до правды. Кому-то Меркурий поможет узнать, что о них думают окружающие. Другим людям планета укажет верный путь в плане развития бизнеса.

Весы

Весам Меркурий подарит новые возможности в общении с людьми. Находить общий язык с незнакомцами станет гораздо проще, что поспособствует росту уверенности в себе. Еще Весы станут более ответственными и смогут в разы чаще доводить дела до конца, что является полезным качеством, особенно в конце года.

Скорпион

Скорпионам Меркурий поможет гораздо проще и мудрее воспринимать чужую критику. Это послужит началом нового этапа в жизни, когда чужие слова больше не будут казаться банальным желанием задеть самолюбие. Скорпионы смогут с большей эффективностью выделять из речи своих знакомых и друзей нечто полезное.

Стрелец

Меркурий сделает так, что окружающие люди перестанут вмешиваться в жизнь Стрельцов. Этот период обозначиться ощущением свободы, позитива и радости. Стрельцы смогут извлекать намного больше пользы из уединения и общения. Для них сотрутся границы возможного, откроется сознание.

Козерог


Меркурий дает Козерогам зеленый свет в плане работы. Можно уделять делам больше времени, но не забывать про отдых, ведь помимо сильного Меркурия на этих людей будет влиять и слабая Венера, которая потребует большего внимания к здоровью и энергетике. Козерогам нельзя оставлять нерешенными поставленные задачи.

Водолей

Водолеев ждет успех, но сказать точно, в какой сфере он к ним придет, будет непросто. Скорее всего, это будет сфера финансов и работа, но также им станет проще находить общий язык в общении с окружающими. Водолеи станут более харизматичными и красноречивыми, так что производить хорошее впечатление на людей тоже станет легче.

Рыбы

Рыбы смогут при помощи сильного Меркурия проанализировать свои прошлые ошибки и сделать соответствующие выводы. Их отношение к себе будет максимально непредвзятым. Это станет отправной точкой в светлое будущее, где нет ни страхов, ни уныния, ни проблем. Конец ноября и начало декабря — время пересмотра всех своих жизненных принципов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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