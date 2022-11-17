. Минфин представит реформу накопительной пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минфин представит реформу накопительной пенсии

Минфин представит реформу накопительной пенсии«Ведомости»: Минфин внесет в кабмин закон о реформе накопительной пенсии до 30 декабряСюжетПенсионная реформа:

Министерство финансов России представит кабмину законопроект о реформе новой добровольной накопительной пенсионной системы. Это произойдет до 30 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на план нормативной правовой работы ведомства на 2022 год

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что парламентарии не будут долго обсуждать инициативу. «Постараемся принять если не в этом году, то в первом квартале следующего года точно», — подчеркнул он. Депутат добавил, что документ предполагает принцип добровольности, налоговые льготы и передачу россиянам пенсий, замороженных с 2014 года. Аксаков допустил, что документ внести в Госдуму в начале декабря.

Близкий к правительству источник подтвердил планы Минфина внести законопроект в правительство до конца года. По его данным, для стимулирования накоплений власти начнут использовать систему Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Информатор добавил, что пенсионный план будет опираться на ИИС третьего типа. Представители Минфина и Центробанка России оставили запрос «Ведомостей» без ответа.

Ранее россиянам напомнили об увеличении пенсии в ряде случаев. Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева напомнила, что ближайший рост выплаты ждет граждан 1 января.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Минфин представит реформу накопительной пенсии
Минфин представит реформу накопительной пенсии
Виктория Боня забила стрелку Филиппу Киркорову
Виктория Боня забила стрелку Филиппу Киркорову
Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Лариса Долина рассказала о своем любовнике
Лариса Долина рассказала о своем любовнике
7 необычных способов привлечь счастье в любви
7 необычных способов привлечь счастье в любви
Как изменились актрисы, которые начали сниматься в кино еще со школьной скамьи (15 фото)
Как изменились актрисы, которые начали сниматься в кино еще со
Власти Польши заявили о принадлежности упавшей ракеты Украине
Власти Польши заявили о принадлежности упавшей ракеты Украине
Гарик Харламов винит себя в крахе криптовалют
Гарик Харламов винит себя в крахе криптовалют
Дочка Глюкозы сидела на транквилизаторах
Дочка Глюкозы сидела на транквилизаторах
Пуховое, ватное или синтетическое: какие одеяла самые теплые и как за ними правильно ухаживать
Пуховое, ватное или синтетическое: какие одеяла самые теплые и как за
"Новые люди" обсудили защиту прав предпринимателей от рейдерских захватов в период СВО
"Новые люди" обсудили защиту прав предпринимателей от
В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагирования
В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагирования

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
"Вытекла жидкость": Ягудин раскрыл диагноз Тотьмяниной после жесткого падения на "Ледниковом периоде"
"Вытекла жидкость": Ягудин раскрыл диагноз Тотьмяниной
Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как избежать встречи с нечистой силой в Еремин день
Народные приметы и обычаи на 17 ноября 2022 года подскажут, как
Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Повредившая ногу Татьяна Тотьмянина катается «на уколах» в ледовом шоу
Байден пообещал Польше помощь НАТО и G7 в расследовании падения ракеты
Байден пообещал Польше помощь НАТО и G7 в расследовании падения ракеты

Еще по теме

Минфин направил в ведомства проект о заморозке накопительной части пенсии
Голодец опровергла "заморозку" накопительной части пенсии еще на год
Путин подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии
Министр труда сделал вывод об отмене накопительной части пенсии