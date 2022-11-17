Минфин США отреагировал на банкротство криптобиржи FTX
Глава Минфина США Джанет Йеллен отреагировала на банкротство крупной криптобиржи FTX и призвала усилить надзор над крипторынками. Ее слова приводит ТАСС.
«Недавний крах крупной криптовалютной биржи и неприятные последствия, к которым он привел для держателей криптовалютных активов и инвесторов, демонстрируют необходимость более эффективного надзора за криптовалютными рынками», — подчеркнула министр финансов.
Йеллен указала, что дальнейшее сращивание традиционной финансовой системы и рынков криптовалют может стать причиной для беспокойства касаемо финансовой стабильности.
11 ноября стало известно, что крупная криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с быстро усугубляющимся кризисом ликвидности. Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании.