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Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»

Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Актриса Яна Поплавская рассказала, как относился к ней муж. В свое время артистка ушла от режиссера Сергея Гинзбурга к молодому радиоведущему Евгению Яковлеву, за которого, к слову, недавно вышла замуж. Гинзбург долго не мог простить супругу и мстил ей. Кинодеятель буквально оставил артистку, родившую ему двоих сыновей Клима и Никиту, ни с чем. Более того, он издевался над избранницей, выбравшей другого мужчину. «У меня все трещало, я разводилась, дети остались голыми и босыми. У меня осталось 69 тысяч на карте. Сергей говорил, мол, у тебя высокой IQ, и ты не можешь понять, почему у тебя такое число на карте. Ты Рак, и я тебя раком поставил за то, что ты ушла», — призналась 55-летняя Яна Евгеньевна в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».
Сегодня артистка счастлива с Евгением Яковлевым. За долгие годы отношений в их жизни случалось всякое. В одно время влюбленные расставались, и у радиоведущего даже были другие отношения. Сегодня все трудности в прошлом, и Яна Евгеньевна наслаждается спокойной семейной жизнью, о которой так долго мечтала. Несмотря на то, что старше мужа на 15 лет, Поплавская чувствует себя рядом с ним маленькой девочкой. «Для меня важно было стать той женщиной, которой я являюсь. Моя бабушка однажды сказала потрясающую фразу о том, что женщины становятся сильными от безысходности. В этом году у нас с Женей семь лет отношений. За это время я поняла, что Женя меня нянчит, заботится обо мне. Я могу быть той девочкой, которой являлась изначально. Это счастье!» — отметила актриса.
# Шоу-бизнес Поплавская Яна
По материалам: z-aya

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