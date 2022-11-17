. Нагиев назвал условие возвращения в шоу «Голос»

Вадим Карасев

Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что вернется в шоу «Голос» в «благоприятные времена»

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев, взявший творческий отпуск, назвал условие возвращения в шоу Первого канала «Голос» и «Голос 60+». Его слова передает РИА Новости.

Нагиев заявил, что вновь станет ведущим «Голоса» и «Голоса 60+», когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ.

Шоумен добавил, что решение об уходе в творческий отпуск он принял вместе с руководством передачи.

О том, что Нагиев взял творческую паузу и не будет вести «Голос» и «Голос 60+», стало известно в августе. Шоумен заявил, что не будет участвовать в проектах на протяжении как минимум одного сезона. Новой ведущей «Голоса 60+» вместо него стала актриса Лариса Гузеева. Она призналась, что предложение стать ведущей вокального шоу было для нее неожиданным.

25 февраля Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания. Из эфира временно убрали «Голос», «Голос 60+» и другие развлекательные передачи. В руководстве телеканала объяснили, что решили сделать упор на показ программ, посвященных актуальной повестке. 2 сентября гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении в сетку вещания развлекательных программ.