. "Новые люди" обсудили защиту прав предпринимателей от рейдерских захватов в период СВО

Вадим Карасев

Фракция "Новые люди" провела круглый стол "Защита прав предпринимателей в период специальной военной операции. Проблемы неправомерного изъятия собственности".

Участниками мероприятия стали десятки руководителей малых и средних предприятий со всей России, которые столкнулись с проблемой рейдерства.

Члены партии отметили, что получают многочисленные обращения предпринимателей на эту тему.

Модераторами площадки выступили вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и депутат от "Новых людей", председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Главной темой обсуждения стала проблема изъятия объектов недвижимости, строений и земельных участков у частных предприятий, занимающихся организацией санаторно-курортного отдыха, а также сельхозземель у фермеров в пользу государства.

Собственники бизнеса объяснили, что изымаемые объекты были переданы бизнесу в состоянии руин и упадка более 20 лет назад. Сейчас это успешные и прибыльные предприятия. Однако теперь судебные органы обнаруживают в работе следы коррупции, в результате чего объекты изымаются у предпринимателей. Особенно критичной эта проблема оказалась для экономики южных регионов России, которые в текущей непростой ситуации максимально стараются выполнять государственный заказ по импортозамещению. К примеру, в 1700 санаторно-курортных объектах Ставропольского края работает сейчас свыше 10 тысяч человек. Все они рискуют остаться без рабочих мест.

Предложение "Новых людей" выслушать все стороны вызвало большой резонанс в предпринимательских кругах, особенно среди предпринимателей из Краснодарского и Ставропольского краев. Председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, открывая дискуссию, заявил, что результатом встречи должно стать юридическое закрепление безопасного статуса предпринимателей.

Как отмечают участвовавшие в дискуссии адвокаты, если коррупционная составляющая при передаче когда-то и была, то со стороны чиновников, а не бизнеса, который вкладывал собственные средства в развитие.

"Формулировка "нашли коррупционные действия" – это волшебная палочка для обращения внимания. Если посмотреть на материалы, там нет ни одного факта нарушения. Ни один из ответчиков не получал доходов при заключении этих сделок"», – отметил адвокат Константин Шипило.

Глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи подчеркнул, что исполнения законодательства не будет, пока со стороны государственных министерств и ведомств будут идти формальные отписки. Его поддержал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Кирилл Кузьмин, который обратил внимание на такую странность, что проблемы изъятия объектов имущества Ставропольского края рассматриваются в Гагаринском суде Москвы.



Результатом более двух часов обсуждения проблемы стала резолюция, цель которой – обеспечить гарантии защиты прав добросовестных собственников и землепользователей. В ближайшее время фракция "Новые люди" выступит инициатором создания межведомственной комиссии по урегулированию нарушений прав предпринимателей и представит на рассмотрение парламента законодательные инициативы, направленные на защиту предпринимателей от неправомерного изъятия собственности.