. Новый штамм коронавируса наступает на мир

Медики обнаружили новую разновидность вируса, который угрожает людям. Многие люди из-за переживаний о политической ситуации в мире почти забыли о ковиде. Специалисты напомнили, что всем нужно быть настороже, так как новые штаммы не дремлют. В конце октября глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об обнаружении в России геновариантов штамма «омикрон» BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). По прогнозам, они дальше будут распространяться по стране. Научный руководитель «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев успокоил россиян, отметив, что эти штаммы не опаснее прежних. «То есть, пока ничего такого с этим вирусом не происходит, он как изменился в «омикрон», все остальные изменения, которые происходят, никак не влияют на свойства вируса», — сказал Зверев. Но все же размножение вируса неизбежно. «Заболеваемость обязательно будет, но я думаю, что роста не будет. Будет наоборот снижение, потому что огромный процент популяции сейчас переболел и коллективный иммунитет очень высокий», — подтвердил специалист «РЕН ТВ». Врач-терапевт «ИНВИТРО — Воронеж» Светлана Куприна заявила, что не стоит забывать об опасности «цербера». «Новый штамм распространяется активнее и более заразен, чем ряд подтипов «Омикрона», что обусловлено особенностями мутаций в его геноме. Вирусу удалось адаптироваться к выработанному вакциной или уже перенесенным заболеваниями иммунитету за счет мутаций в шиповидном белке — «церберу» проще попасть в организм из-за снижения эффективности антител», — отметила Куприна. Врач добавила, что пациенты перенесут болезнь с легкими симптомами. О симптомах подробнее рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, заразившиеся могут заметить у себя насморк, кашель, головную боль и боль в мышцах. Эксперт заключил, что определить, каким именно штаммом болен человек, получится только с помощью тестирования.