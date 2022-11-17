. Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском регионе погиб

Вадим Карасев

Брянский губернатор Богомаз заявил о гибели одного из пострадавших при подрыве на мине

Один из пострадавших, который подорвался на мине в окрестностях села Азаровка Брянской области, скончался. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал Богомаз.