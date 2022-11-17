. Ольга Орлова не вылазила из больниц, прежде чем забеременеть

Певица и ведущая Ольга Орлова призналась, на что пошла ради ребенка. Артистка вскоре станет мамой во второй раз. Артистка с нетерпением ждет встречи с дочкой и делится с поклонниками радостью предвкушения счастья. Подписчицы Ольги рады скорому пополнению в ее семье. Однако среди комментаторов есть и те, кто недоумевает, почему экс-солистка «Блестящих» именно сейчас сделала серьезные шаг. «Как вы решились родить в 45? Мне 40, и даже подумать страшно об этом», — пишут фолловеры.«Ну мы же все разные. Я встретила мужчину своей мечты, с которым мы поняли, что нам очень бы хотелось родить ребенка. Мы оба прошли большое количество обследований, мы оба были очень настроены на хороший результат. Я — здоровая женщина, доктор мной доволен, а что еще нужно!» — отвечает Орлова. К слову, ранее ведущая «ДОМа-2» делилась, что к беременности относится серьезно, все-таки ей пришлось столкнуться с выкидышами. «Я много раз в жизни узнавала о положении, но самое главное — выносить… Поэтому привыкла не радоваться раньше времени. Наверное, когда не делишься своими бедами, со стороны кажется, что все дается очень легко, но, поверьте, это не так. Я очень стараюсь сделать все от меня зависящее: слушаюсь докторов и очень верю в свои силы», — откровенничала звезда.