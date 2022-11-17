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Перспективы российской экономики в 2023 году оценили

Перспективы российской экономики в 2023 году оценилиОпрошенные Bloomberg эксперты предсказали падение экономики РФ на 8% в начале 2023 года

Опрошенные Bloomberg эксперты спрогнозировали, когда российскую экономику ожидает «кульминация» рецессии на фоне украинского конфликта и санкций. Наибольший спад, по их мнению, придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП России сократится более чем на восемь процентов.

При этом в российском ЦБ ожидают нижнюю точку спада экономики страны в середине 2023 года. По данным Росстата, экономика России в июле-сентябре сократилась всего на 4 процента: оценка оказалась лучше всех прогнозов опрошенных изданием аналитиков и российского Минэкономразвития, которое ожидало падения на 4,4 процента.

Осенью ЦБ скорректировал прогноз по спаду ВВП в 2022 году — ожидается сокращение экономики на 3-3,5 процента вместо 4-6 процентов. В Bloomberg Economics считают, что по итогам 2022 года экономика России упадет на 3,5 процента, а по итогам 2023-го — на 2 процента.

Аналитики издания предсказали, что российский ВВП не будет расти до третьего квартала 2023 года. Специалист по российской экономике Александр Исаков объясняет такой прогноз двумя причинами — сохраняющимся давлением санкций на энергосектор и производство, а также сворачиванием в России мер стимулирования спроса, в том числе льготной ипотеки.

«Мы наблюдаем сохраняющееся негативное воздействие со стороны предложения и вынужденную структурную трансформацию экономики с переходом к более старым технологиям, что приводит к затяжной рецессии и более низкому потенциальному росту», — цитирует издание экономистов Morgan Stanley. Из-за влияния санкций торговля страны оказалась нарушена, а спрос снижен, добавляют эксперты Bloomberg.

Статистика Росстата тем не менее показала, что в третьем квартале упали практически все индикаторы расчета ВВП: товарооборот сократился на 22,6 процента, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — на 10,4 процента, розничный товарооборот — на 9,1 процента, грузооборот — на 5,5 процента, обрабатывающие производства — на 2 процента.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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