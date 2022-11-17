. Подписчикам Game Pass Ultimate бесплатно стали доступны сервисы Apple в виде перков
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Подписчикам Game Pass Ultimate бесплатно стали доступны сервисы Apple в виде перков

Подписчикам Game Pass Ultimate бесплатно стали доступны сервисы Apple в виде перков


В качестве перков подписчикам Game Pass Ultimate предлагаются не только игры, но и подписки на различные сервисы. Сегодня Microsoft объявила о сотрудничестве с Apple, которое позволит игрокам бесплатно получить подписку на сервисы Apple Music и Apple TV+.

Если вы подписаны на Game Pass Ultimate и ранее не являлись подписчиками Apple Music или Apple TV+ — у вас теперь есть возможность забрать подписку на сервисы сроком на 3 месяца. Данное предложение актуально только для новых подписчиков указанных сервисов. Забрать подписки можно до 31 марта 2023 года.


Данное предложение актуально на всех рынках, где доступны сервисы Apple TV+ и Apple Music. Но в качестве исключений указаны Россия и Турция для Apple TV+ и только Россия для Apple Music.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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