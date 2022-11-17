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Появились кадры последствий обстрела приграничного российского региона «Градами»

В сети появились кадры последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области «Градами»

В сети появились кадры из города Шебекино Белгородской области, который подвергся украинскому обстрелу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Их публикует Mash в Telegram-канале.

На них видно, что крыша кирпичного жилого дома разрушена, из здания идет дым. На асфальте также есть воронки от снарядов.

Появились кадры последствий обстрела приграничного российского региона «Градами»


Кадр: Telegram-канал «Mash»

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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