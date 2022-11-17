. Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова

Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
Худяков считает, что гонорары певца Филиппа Киркорова и других звезд слишком велики. Политик уверен, что российские звезды должны получать гораздо меньше. Политик Роман Худяков выступил против баснословных гонораров российских звезд на новогодних корпоративах. Он убежден, что потребители, удовлетворяя запросы знаменитостей, сами раздувают их эго. В пример Роман Худяков привел Филиппа Киркорова, который зарабатывает целое состояние за одно выступление на частной вечеринке, а потом устраивает публичные скандалы, не боясь последствий.
«18 миллионов за новогодний корпоратив платить Филиппу Киркорову нельзя! Просто нельзя. При этом за Новый год артисты успевают отработать 5-7 таких корпоративов, а то и все 10. (…) А потом мы удивляемся откуда берется безумное поведение, «розовые кофточки», нападения на женщин, «ду ю вонт биг скандал?!» — в Дубае, когда «поп-звезду» не пускают в бутик Prada. Такие деньги артистам попросту их разлагают», — сказал политик в своем телеграме.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
Россиян предупредили о мошенничестве с установкой банковских приложений
Россиян предупредили о мошенничестве с установкой банковских
Умер переживший Холокост актер Роберт Клэри
Умер переживший Холокост актер Роберт Клэри
"Я - король жизни!": Пьяный мужчина выбил окно, крича на весь двор о своей важности
"Я - король жизни!": Пьяный мужчина выбил окно, крича на
Трудности и преграды на пути к цели: знаки зодиака, которых ждет сложный период
Трудности и преграды на пути к цели: знаки зодиака, которых ждет
Как менялся внешний вид героев Marvel, которых уже давно играют одни и те же актеры (18 фото)
Как менялся внешний вид героев Marvel, которых уже давно играют одни
Теряют контроль и наживают неприятности: каким знакам зодиака категорически запрещено пить
Теряют контроль и наживают неприятности: каким знакам зодиака
В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке
В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке
Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском регионе погиб
Один из пострадавших при подрыве на мине в приграничном российском

Топ на сегодня

Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Лолита Милявская грубит людям, заявила Волочкова
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ

Еще по теме

Филиппа Киркорова снова хотят распять
Идеальный ремонт - В гостях у Филиппа Киркорова (10.03.2018)
Отец Филиппа Киркорова рассказал об умершей сестре певца
«Молодоженам» Даве и Филиппу Киркорову грозит прокуратура