. Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова

Худяков считает, что гонорары певца Филиппа Киркорова и других звезд слишком велики. Политик уверен, что российские звезды должны получать гораздо меньше. Политик Роман Худяков выступил против баснословных гонораров российских звезд на новогодних корпоративах. Он убежден, что потребители, удовлетворяя запросы знаменитостей, сами раздувают их эго. В пример Роман Худяков привел Филиппа Киркорова, который зарабатывает целое состояние за одно выступление на частной вечеринке, а потом устраивает публичные скандалы, не боясь последствий.«18 миллионов за новогодний корпоратив платить Филиппу Киркорову нельзя! Просто нельзя. При этом за Новый год артисты успевают отработать 5-7 таких корпоративов, а то и все 10. (…) А потом мы удивляемся откуда берется безумное поведение, «розовые кофточки», нападения на женщин, «ду ю вонт биг скандал?!» — в Дубае, когда «поп-звезду» не пускают в бутик Prada. Такие деньги артистам попросту их разлагают», — сказал политик в своем телеграме.