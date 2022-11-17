Польша допустила украинских экспертов на место падения ракет
Сегодня, 16:10 Вадим Карасев
Польша допустила украинских экспертов на место падения ракет на востоке страны
Польские власти приняли решение допустить украинских экспертов на место падения ракет на востоке страны. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох, передает ТАСС.
«Украинские эксперты допущены на место», — заявил Кумох. Он также выразил благодарность послам США и Украины в Польше за «сотрудничество в этом важном деле».
По материалам: lenta.ru