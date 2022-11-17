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Польша допустила украинских экспертов на место падения ракет

Польша допустила украинских экспертов на место падения ракетПольша допустила украинских экспертов на место падения ракет на востоке страны

Польские власти приняли решение допустить украинских экспертов на место падения ракет на востоке страны. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох, передает ТАСС.

«Украинские эксперты допущены на место», — заявил Кумох. Он также выразил благодарность послам США и Украины в Польше за «сотрудничество в этом важном деле».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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