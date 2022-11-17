. Польша не позволит Украине участвовать в расследовании ракетного инцидента

Вадим Карасев

Дуда: представители Украины не смогут участвовать в расследовании ракетного инцидента

Представители Украины не смогут участвовать в расследовании ракетного инцидента, но им позволят ознакомиться с материалами дела. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РИА Новости.

«Чтобы можно было говорить об участии в следственных действиях, чтобы можно было говорить об участии в следствии, должны быть реализованы соответствующие правила международного права, международных договоров. Это всегда деятельность в рамках так называемой правовой помощи», — рассказал политик.

Он добавил, что доступ к документам и информации, полученным в ходе расследования, будет зависеть от конкретных оснований в части международного права.

Вечером 15 ноября стало известно, что на территории Польши упали ракеты. В результате погибли два человека. Как рассказал президент Польши Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Официальный Киев при этом обвинил Москву в атаке, а Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносили. Финальные результаты расследования станут известны позже.