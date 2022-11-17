. Представители каких знаков зодиака считаются долгожителями
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Представители каких знаков зодиака считаются долгожителями

Представители каких знаков зодиака считаются долгожителями

Среди всех знаков зодиака самой большой продолжительностью жизни отличаются Овны, Близнецы, Девы и Козероги. Представители этих знаков чаще всего доживают до глубокой старости, сохраняя при этом острый ум и психическое здоровье. Любопытно отметить, что эти же самые знаки отличаются высокой работоспособностью, среди них больше всего трудоголиков и людей, добивающихся больших успехов в карьере.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представители этого знака отличаются энергичностью и целеустремленностью, что позволяет им добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности. Эти качества они сохраняют на протяжении всей жизни, а заложенный природой оптимизм не позволяет им сдавать позиции даже в глубокой старости. Несмотря на то, что Овны обычно обеспечивают себе безбедную старость и совсем не нуждаются в деньгах, они не могут сидеть без дела и ничем не заниматься.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы отличаются долголетием благодаря своему общительному, коммуникабельному и жизнерадостному характеру. Они всегда активны, полны жизненных сил, легко находят общий язык с разными людьми. Их жизнь всегда бьет ключом и никогда не бывает скучной. Близнецы всю жизнь находят себе множество занятий, они абсолютно уверены, что без них все вокруг остановится и ничего не будет происходить. Кроме того, они обладают прекрасным чувством юмора и не прочь посмеяться, а это, как известно, продлевает жизнь.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы — известные перфекционисты, для них во всем важен порядок, последовательность, рациональный подход. Они имеют сильный, волевой характер и все в своей жизни стремятся довести до идеала. Отличаются пунктуальностью и педантичностью, тщательно следят за своим здоровьем, питанием, стремятся всегда быть в хорошей физической форме, вовремя посещают врачей. Благодаря этому Дева, как правило, до глубокой старости сохраняет свое физическое и психическое здоровье, проживая долгую и спокойную жизнь.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Среди Козерогов больше всего трудоголиков и холостяков. Смысл своего существования они видят в любимой профессии и карьере, часто для этого жертвуя личной жизнью. Погруженные с головой в работу, Козероги мало внимания уделяют тому, что происходит вокруг них. Кроме того, они прирожденные стратеги, могут продумывать и просчитывать свою жизнь на много шагов вперед. Все это избавляет их от различных стрессов и значительно продлевает им жизнь. Среди Козерогов много долгожителей, живущих более ста лет.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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