. Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза
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Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза

Продажи люксовых автомобилей в России упали в 4 раза

За октябрь 2022 года в России продано 20 новых автомобилей сегмента Luxury, что в четыре раза (79%) меньше относительно аналогичного показателя прошлого года. Об этом пишет аналитическое агентство "Автостат", ссылаясь на информацию АО "Паспорт промышленный консалтинг".

Самый популярный люкс-автомобиль в России в октябре – итальянский спорткар Maserati, дилеры продали семь единиц. За ним в перечне указаны Bentley, Lamborghini и Rolls-Royce (по три машины), российский бренд Aurus с двумя проданными моделями, а также Aston Martin и Ferrari (по одному автомобилю).


80% люкс-машин россияне приобрели в Москве и Московской области. Два автомобиля были куплены в Татарстане, по одному – в Курганской и Свердловской областях. С начала 2022 года объем рынка новых люксовых автомобилей составил 315 единиц, что на 60% меньше, чем в январе-октябре 2021-го.

Осенью россияне стали обменивать премиальные иномарки на новые китайские авто. Такая тенденция обусловлена крайне высокой стоимостью обслуживания машин европейских и японских люкс-марок, а также трудностями с ввозом в Россию запчастей.

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По материалам: uposters.ru

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