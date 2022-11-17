. Прощание с усопшим: почему целуют покойника в гробу, значение ритуала и как его трактует религия

С древних времен пришел обычай целовать покойника в лоб. По сей день многие прибегают к данному способу прощания. Но мало кто знает, какое значение у этого ритуала и запоминает ли усопший, кто его целовал, а кто нет.

Значение ритуала целовать покойника в лоб

Традиция целовать усопшего в лоб появилась еще в дохристианские времена. Раньше язычники прибегали к данному обряду, чтобы забрать у покойного всю силу. При этом нельзя было целовать его в губы, иначе можно было перенять весь негатив от усопшего. Этот запрет действует и по сей день.

Поцелуй покойного в лоб в раньше считался ведьминским ритуалом. Благодаря ему колдуны могли передать усопшему болезни, несчастья, порчу и сглаз. Некоторые до сих пор практикуют этот ритуал, чтобы избавить себя от бед и несчастий. Церковь и священнослужители негативно относятся к такому обряду, ведь тело покойного считается священным.





Религиозная трактовка поцелуя покойного в лоб на похоронах

Если верить религиозному трактованию, то поцелуй помогает стереть все воспоминания о земной жизни покойного. Тогда он является перед Богом «чистым».

Близкие люди считают поцелуй последней возможностью попросить прощения у усопшего и пожелать ему успокоения души, а также отпущение всех совершенных при жизни грехов.

Церковные служители заявляют, что людям, которые хотят проститься с покойным, во время поцелуя нужно мысленно попросить у него прощения и извиниться перед ним за все обиды и ошибки. Центр лба может передавать мысли живых людей усопшему человеку, поэтому, будучи уже на Небесах, он все услышит.





Поцелуй в лоб считается необязательным правилом, и каждый сам вправе решать, стоит ему это делать или нет, ведь у многих есть свои страхи. Тем, кто не хочет целовать покойного, можно прикоснуться к его ногам, попросив прощения. Этот ритуал работает точно так же, как и поцелуй в лоб. Кроме того, он облегчит шаги усопшего по Небесным тропам.

Как нужно целовать покойного, и запоминает ли он, кто его целовал, а кто нет

Целуя в лоб покойного, не стоит прикасаться своими губами к его коже. Целовать необходимо венчик, который кладут на его лоб. Получается, что православный верующий целует не покойного, а Образ Иисуса, Иоанна Предтечи, Богородицы.

Этот запрет актуален с точки зрения медицины. Все дело в том, что в морге усопший проходит процедуру вскрытия и обработку, но при этом его биологические процессы не затормаживаются. Именно поэтому, контактируя губами с кожей покойного, можно перенять на себя все его недуги и трудности, а еще можно отравиться.





Согласно старинным приметам, тот, кто будет близко контактировать с усопшим, в том числе целовать его, касаясь тела, в скором времени тоже может покинуть этот мир, потому как энергетика смерти может перейти к живому человеку.

Тем, кто боится целовать покойного, делать это насильно не следует. Самое главное, постоять рядом с гробом, прочесть молитву за упокой души и мысленно попрощаться с ним. Для усопшего важно, чтобы люди пришли с ним проститься и провести в последний путь, а каким образом это будет, не имеет значение. Мертвый человек не запомнит, кто его целовал, а кто нет.