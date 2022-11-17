. Пуховое, ватное или синтетическое: какие одеяла самые теплые и как за ними правильно ухаживать

Теплое и мягкое одеяло поможет вечером отдохнуть после напряженного дня, полноценно и комфортно выспаться. Оказывается, выбрать подходящее не так уж и просто. Нужно учитывать не только его размер, но и материал, из которого оно изготовлено. Узнайте, какие одеяла самые теплые, чтобы они согревали вас весь холодный период, и как за ними правильно ухаживать, чтобы они прослужили не один сезон.

Какие одеяла самые теплые и как за ними правильно ухаживать

Перед тем, как выбрать себе одеяло, ознакомьтесь, какими характеристиками обладают отдельные материалы, которые чаще всего используют для их производства.

Пуховые одеяла

Одеяла из этого материала — отличный выбор для тех людей, которые ценят комфорт и натуральность, а также не страдают аллергией на пух и клещей. Они легче синтетических одеял, но, несмотря на это, не уступают им по термическим свойствам. Стоит отметить, что пуховые одеяла в несколько раз дороже силиконовых, но при правильном уходе могут прослужить несколько лет.

Уход

Пуховые одеяла можно стирать в стиральной машине, однако только на деликатном режиме, и температура воды при этом не должна превышать 30°. Порошок следует использовать только жидкий, а при полоскании можно добавить небольшое количество мыла и 1-2 ложки нашатырного спирта.





Одеяла из синтетических материалов

Наполнитель синтетических одеял представляет собой гранулы полиэстера, покрытые силиконом. Изделие имеет небольшой вес, обладает хорошей теплоотдачей, за ним легко ухаживать. А благодаря использованию искусственных волокон, ими могут свободно пользоваться даже люди, борющиеся с аллергией. В нем не скапливается пыль и нет шансов для развития клещей.

Уход

Одеяло из синтетического материала можно стирать в машинке при температуре 30-40° с использованием жидкого порошка, программы «деликатная стирка» и отжимом 800 оборотов, не более.

Шерстяные одеяла

Одеяла, которые изготавливаются из шерсти животных, очень хорошо могут согреть в зимние вечера, но по теплоизоляционным свойствам все же немного уступают тем, что сделаны из пуха и пера. К недостаткам можно отнести тот факт, что шерстяные одеяла могут вызвать аллергию и стать отличным материалом для питания моли, если их неправильно хранить.

Уход

Стирать такие одеяла можно вручную и с использованием стиральной машины. Температура воды при этом должна быть не более 30°. Рекомендуемая программа стирки – «шерсть».

Ватные одеяла

Ватные одеяла отличаются большим объемом, весом и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но из-за того, что они очень быстро впитывают в себя посторонние запахи и накапливают пыль, а также за ними сложно ухаживать и хранить, их практически перестали использовать в настоящее время.

Уход

Ватные одеяла подлежат только сухой чистке, так как в стиральную машинку они не поместятся из-за своих объемов, а вручную их выстирать невозможно. При намокании материал сбивается в комки и становится чрезвычайно тяжелым.