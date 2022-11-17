. Рамзан Кадыров признался, что у него умерла дочь

Глава Чечни Рамзан Кадыров решился на откровения. Политик редко распространялся о семье. Тайной было и то, сколько же детей у главы Чеченской республики. Сегодня руководитель региона рассказал об этом. Несколько дней назад Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» — Медни Кадыровой, супруге главы субъекта РФ. Рамзан Ахматович поблагодарил президента за оказанную честь. «Выражаю благодарность президенту России Владимиру Путину за присуждение почетного высшего звания «Мать-героиня» Медни Кадыровой! Внимание к женщинам нашей страны всегда отличало главу нашего государства», — написал в Telegram-канале он.46-летний Кадыров поделился тем, какие испытания прошла его семья. «С Медни Мусаевной мы скрепили узы в 90-х, когда в республике еще шли боевые действия. В это сложное время наша семья, как и многие, выживала за счет подсобного хозяйства — огород, скотина. Сразу после свадьбы я уехал на месяц в горный Беной. Вернулся, но супруги так и не увидел: она поехала к родителям, у которых был большой и добротный подвал — идеальное место, чтобы спастись от бомб и снарядов. После этого я снова уехал в Беной. Долгое время мы не виделись», — добавил глава Чечни. Как оказалось, в первые года брака пара столкнулась с потерей ребенка. «Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время», — вспоминает политик. «Но за все годы я ни разу не услышал от детей даже малейшего намека на недовольство. И тем более упрека от супруги. Старшие дочери, повзрослев, признались, что в детстве часто обижались на меня из-за недостатка внимания, но мать вовремя их отвлекала от таких мыслей, объясняя, что нужно быть опорой отцу, а не обузой», — заключил руководитель республики.