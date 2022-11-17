. Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках

Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в перепискахОпрос «VK Мессенджера»: 37% россиян обращают внимание на грамотность в сообщениях

Эксперты «VK Мессенджера» провели опрос, посвященный этике общения в мессенджерах, и выяснили, как пользователи Рунета относятся к голосовым сообщениям и эмодзи, ошибкам собеседников и поздним уведомлениям в рабочих чатах. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам исследования, ошибки и опечатки в переписках раздражают больше трети респондентов (37 процентов). 57 процентов россиян замечают неграмотность, но относятся к ней спокойно, 6 процентов на это не обращают внимания.

Кроме того, каждого третьего юзера (30 процентов) раздражает дробление сообщений в мессенджерах на множество коротких. Однако 63 процента относятся к этой привычке нейтрально, а 7 процентам даже нравится получать сообщения в таком виде.

Также стало известно, что каждый пятый участник исследования (21 процент) негодует, когда получает голосовое сообщение и не имеет возможности его прослушать, а 14 процентов такие сообщения раздражают при любых обстоятельствах. При этом почти половина опрошенных (45 процентов) относится к ним нейтрально, а каждому пятому они нравятся.

Почти две трети респондентов (60 процентов) отметили, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений в текст могла бы улучшить их отношение к голосовым сообщениям; 34 процента указали на то, что не изменилось бы, и 6 процентов — что ухудшилось бы.

Наконец, отмечается, что стикеры и эмодзи в мессенджерах использует абсолютное большинство респондентов — 93 процента: 72 процента из них — в чатах с друзьями, 57 процентов — в семейных, 43 процента — в рабочих чатах и чатах со знакомыми, а 15 — даже при общении с незнакомыми людьми.

Ранее стало известно, что VK организует в российских школах с 21 ноября по 11 декабря мастер-классы по видеотехнологиям «Урок цифры». Занятия будет проведены при поддержке Минцифры и Минпросвещения.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Леонид Якубович сам себе внучку родил
Леонид Якубович сам себе внучку родил
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на Unreal Engine 5
ArcheAge II официально анонсировали для приставок — игра создается на
Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку
Эрдоган поблагодарил Путина за зерновую сделку
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Бесплатно по Game Pass Ultimate доступны 11 бонусов для игр EA
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
Политик требует бойкотировать Филиппа Киркорова
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
В российском регионе на свалке нашли тело младенца
Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
Перспективы российской экономики в 2023 году оценили
Россиян предупредили о мошенничестве с установкой банковских приложений
Россиян предупредили о мошенничестве с установкой банковских
Умер переживший Холокост актер Роберт Клэри
Умер переживший Холокост актер Роберт Клэри
"Я - король жизни!": Пьяный мужчина выбил окно, крича на весь двор о своей важности
"Я - король жизни!": Пьяный мужчина выбил окно, крича на

Топ на сегодня

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Стало известно о состоянии пострадавших в результате обстрела Шебекино
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри Поттере»
Рэйф Файнс заявил о готовности вновь сыграть Волан-де-Морта в «Гарри
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних

Еще по теме

Опрос показал истинное отношение россиян к США
Россияне назвали самый раздражающий момент удаленки
Россияне объяснили разногласия с коллегами несовместимостью знаков зодиака
Врачи раскрыли свои реальные доходы