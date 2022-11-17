. Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков

Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков

Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков«Зарплата.ру»: 51 процент россиянок готовы освоить традиционно мужские профессии

Около 51 процента женщин в России готовы освоить такие традиционно мужские профессии, как слесарь, водитель грузовика и разнорабочий. Об этом говорится в исследовании «Зарплата.ру» (есть в распоряжении« Ленты.ру»).

Большинство из них (70 процентов) признались в желании поддержать отечественные предприятия в трудные времена, а 20 процентов сказали, что их привлекает заплата.

Больше всего респонденток готовы стать водителями грузовых машин (27 процентов), разнорабочими (20 процентов) и сторожами (19 процентов). Слесарями и сантехниками хотят работать семь процентов женщин, машинистами и автомеханиками — по пять процентов. На вопрос «Рассчитываете ли вы зарабатывать больше, чем на старой работе?» положительно ответили 66 процентов.

После объявления частичной мобилизации российские работодатели начали активно искать персонал мужского пола. С 21 сентября по 11 октября число вакансий в девяти профессиональных областях, в которых в основном задействованы мужчины, в среднем выросло на 74 процента в месячном выражении.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному
Подборка гифок (25 гифок) - 17.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 17.11.2022
В Петербурге собака сбежала от хозяина и напала на семь человек
В Петербурге собака сбежала от хозяина и напала на семь человек
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями
Каких оттенков следует избегать, что нельзя надевать на Новый год каждому знаку зодиака
Каких оттенков следует избегать, что нельзя надевать на Новый год
Татьяна Буланова собралась сыграть свадьбу
Татьяна Буланова собралась сыграть свадьбу
ЧП: В столице загорелся крупнейший рынок
ЧП: В столице загорелся крупнейший рынок
Алла Пугачева пожаловалась на тяжелую жизнь
Алла Пугачева пожаловалась на тяжелую жизнь
Для тех, кто проголодался - настоящая и нарисованная пицца
Для тех, кто проголодался - настоящая и нарисованная пицца
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 17-20 ноября
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Прощание с усопшим: почему целуют покойника в гробу, значение ритуала и как его трактует религия
Прощание с усопшим: почему целуют покойника в гробу, значение ритуала
В Минобороны сообщили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
В Минобороны сообщили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском

Топ на сегодня

Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в разработке
Создание корпоративного сайта: задачи, особенности, ошибки в
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Россиянка морила голодом свою полуторагодовалую дочь
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний западного оружия
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний

Еще по теме

Названы самые раздражающие вещи на работе
Россияне признались в тоске по работе
Россияне описали начальника из ночного кошмара
Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате