. Российский журналист напугал американского президента

Джо Байден пришел в ужас от русского журналиста. Президент США Джо Байден похвалил накачанного российского оператора Юрия Шолмова, который поразил его своим телосложением. Президент США Джо Байден сейчас находится в Индонезии, где проходит саммит G20. Во время встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном он прогуливался по парку и вдруг заметил в толпе журналистов оператора Первого канала. Глава Белого дома сильно удивился, увидев атлетически сложенного мужчину с камерой на плече. «Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова. Вот это да! Надеюсь, мы в одной команде. Мы такие называем пушками», сказала Байден.Когда кто-то из толпы выкрикнул, что оператор русский, то Байден совсем не смутился и ответил: «Да мне все равно, откуда он». Отметим, что и лидер Франции не остался в стороне и похвалил корреспондента. «Хорошо тренируется», — сказал Макрон на камеру. Удалось выяснить, что перед лидерами двух стран был Юрий Шолмов, он является оператором Первого канала. Кроме того, мужчина, судя по соцсетям, увлекается фитнесом и регулярно проводит время в спортзале.