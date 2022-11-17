. Си Цзиньпин на G20 отчитал премьера Канады Трюдо за публикацию неформального диалога
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Си Цзиньпин на G20 отчитал премьера Канады Трюдо за публикацию неформального диалога

Си Цзиньпин на G20 отчитал премьера Канады Трюдо за публикацию неформального диалога

Китайский лидер Си Цзиньпин обвинил канадского коллегу Джастина Трюдо в утечке приватной беседы в средства массовой информации. Разговор состоялся на полях саммита G20.

На этой неделе председатель КНР и премьер-министр Канады провели короткую неофициальную встречу. На ней Трюдо выразил обеспокоенность касаемо "возможного вмешательства" Китая в канадские выборы. Примечательно, что Пекин не сообщил о встрече в соцсетях, о ней также не писали государственные СМИ.


В среду Си Цзиньпин лично отчитал Трюдо, осудив утечку информации. Произошла она, вероятно, как раз со стороны канадского премьера.

"Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться", — заявил китайский лидер.

Трюдо ответил коллеге, что канадская сторона продолжает верить в "открытый и честный диалог" с Пекином, а два государства должны продолжить конструктивное взаимодействие, даже несмотря на отдельные противоречия. Си Цзиньпин, однако, призвал коллегу "сначала создать условия" для такого диалога, после чего пожал премьер-министру Канады руку и удалился.

Ранее стало известно, что руководство США несколько месяцев бойкотировало китайского посла, не позволяя ему встретиться с крупными чиновниками. Из-за игнорирования со стороны Белого дома дипломат гораздо чаще стал проводить встречи с региональными лидерами — мэрами крупных городов, губернаторами штатов, а также представителями медиа и послами других государств.

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По материалам: uposters.ru

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