. Си Цзиньпин на G20 отчитал премьера Канады Трюдо за публикацию неформального диалога

Вадим Карасев

Китайский лидер Си Цзиньпин обвинил канадского коллегу Джастина Трюдо в утечке приватной беседы в средства массовой информации. Разговор состоялся на полях саммита G20.

На этой неделе председатель КНР и премьер-министр Канады провели короткую неофициальную встречу. На ней Трюдо выразил обеспокоенность касаемо "возможного вмешательства" Китая в канадские выборы. Примечательно, что Пекин не сообщил о встрече в соцсетях, о ней также не писали государственные СМИ.

В среду Си Цзиньпин лично отчитал Трюдо, осудив утечку информации. Произошла она, вероятно, как раз со стороны канадского премьера.

"Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться", — заявил китайский лидер.

Трюдо ответил коллеге, что канадская сторона продолжает верить в "открытый и честный диалог" с Пекином, а два государства должны продолжить конструктивное взаимодействие, даже несмотря на отдельные противоречия. Си Цзиньпин, однако, призвал коллегу "сначала создать условия" для такого диалога, после чего пожал премьер-министру Канады руку и удалился.

Ранее стало известно, что руководство США несколько месяцев бойкотировало китайского посла, не позволяя ему встретиться с крупными чиновниками. Из-за игнорирования со стороны Белого дома дипломат гораздо чаще стал проводить встречи с региональными лидерами — мэрами крупных городов, губернаторами штатов, а также представителями медиа и послами других государств.