. Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье в России
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Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье в России

Стала известна причина закрытия продюсерского центра Жерара Депардье в РоссииПолучивший гражданство Депардье закрыл продюсерский центр в России из-за экономии

Стала известна причина закрытия продюсерского центра получившего гражданство России в 2013 году французского актера Жерара Депардье в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь артиста Арно Фрилли в беседе с радио «Говорит Москва».

По его словам, Депардье принял решение о закрытии организации в целях экономии.

«Я создал продюсерскую компанию BABUSHKA и спродюсировал с ним (с Депардье — прим. "Ленты.ру") первый фильм "Распутин". Специфика этой компании заключается в производстве фильмов в копродукции с Францией. В настоящее время у меня было несколько проектов в стадии подготовки. Как только началась спецоперация, французские партнеры тут же отошли. Поэтому все эти проекты приостановлены», — сообщил Фрилли.

Пресс-секретарь актера отметил, что, несмотря на отсутствие деятельности, структура требовала операционных расходов, а также подчеркнул, что Депардье разочарован закрытием продюсерского центра, и оно не связано с политикой.

Ранее стало известно, что Жерар Депардье решил закрыть свой продюсерский центр в России.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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