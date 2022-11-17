. Светлана Ходченкова закрутила роман с молодым бизнесменом

Актриса Светлана Ходченкова скоро может выйти замуж. Хотя артистка держит в секрете подробности личной жизни, желание похвастаться любовной идиллией иногда берёт верх. Не так давно актриса делилась кадрами из отпуска, на которых она демонстрировала, что отдыхает не одна. Звезда кино фиксировала на камеру лучшие моменты романтического путешествия. Знакомые Ходченковой утверждают, что она встречается с бизнесменом Павлом Манченко. Актриса старше своего избранника на пять лет (может, поэтому и стесняется представить его публике?). Судя по тому, что у него в собственности есть квартира в одной из башен «Москва-Сити», он хорошо зарабатывает. Кстати, в этом же доме есть недвижимость и у Светланы. Она рассказывала о своем новом жилье во время пандемии. Если верить слухам, то скоро влюбленные могут официально оформить свои отношения. Пишут, что Манченко серьезно настроен создать со своей звездной избранницей крепкую семью.«Знакомые Ходченковой уверяют, что у Манченко самые серьезные намерения — хочет со Светой семью», — пишет источник «ЭГ». Как утверждают в окружении актрисы, в августе парочка вместе отдыхала в Париже. Любимый возил Ходченкову по её самым любимым местам на Лазурном берегу и баловал деликатесами. Поскольку Светлана очень любит путешествовать, не исключено, что и свою свадьбу она однажды решит отметить за границей. Напомним, что Светлана ранее была помолвлена с Георгием Петришиным, который в конечном итоге сыграл свадьбу с Алесей Кафельниковой. Супруги вместе воспитывают дочку Киару.