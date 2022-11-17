. Татьяна Буланова собралась сыграть свадьбу

53-летняя певица Татьяна Буланова сверкнула дорогим кольцом. Артистка готовится к свадьбе с 34-летним теннисистом Валерием Рудневым. 53-летняя известная певица Татьяна Буланова готовится вступить в брак в третий раз. О переменах, которые грядут в жизни популярной вокалистки, сообщила подруга Булановой Елена Королева. Она поделилась в микроблоге снимком, на котором Татьяна Буланова запечатлена с кольцом на безымянном пальце. Ювелирное изделие марки Tiffany инкрустировано увесистым бриллиантом.«Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani», — подписала кадр подруга Татьяны Булановой. Имя будущего счастливого молодожена подруга Татьяны Булановой не назвала. Но логично предположить, что это 34-летний теннисист Валерий Руднев, роман с которым певица рассекретила уже довольно давно. Кстати, кольцо, которое будущий муж подарил Татьяне Булановой на помолвку, стоит порядка 11 тысяч евро, это почти 700 тысяч рублей, пишет kp.ru.