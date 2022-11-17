. Теряют контроль и наживают неприятности: каким знакам зодиака категорически запрещено пить

Любители астрологии придерживаются мнения, что знак зодиака, под которым родился человек, определяет его черты характера и подход к жизни. Оказывается, склонность к зависимостям тоже «записана» в звездах, и некоторым знакам категорически запрещено пить. Узнайте, о ком идет речь.

Каким знакам зодиака категорически запрещено пить

Некоторым представителям знаков зодиака категорически противопоказано употреблять спиртные напитки, так как они могут потерять контроль над выпитым и совершить какие-то глупости. Другие же вообще могут напиваться на встречах и вечеринках с друзьями до такой степени, что распускают руки, если вовремя их не остановить.

Телец

Телец — один из трех знаков зодиака, кому не рекомендуется употреблять алкоголь. Сперва может показаться, что его представители равнодушно относятся к выпивке, но после одного или двух выпитых бокалов горячительных напитков Тельцы могут потерять контроль над чувством меры и провести весь вечер с бутылкой. В таком случае без происшествий вряд ли обойдется, ведь в состоянии опьянения они могут совершить какие-то глупости или наговорить лишнего окружающим. Поэтому за ними нужно как следует присматривать. Более того, если представителям этого знака что-то не понравится, они могут и силу приложить, лишь бы доказать свою правоту.

Водолей

Водолеи очень любят выпивать спиртные напитки, особенно те, что покрепче. Это дарит им удовольствие и прочие приятные ощущения. В состоянии опьянения и эйфории у представителей этого знака просыпается острое желание отправиться на приключения или совершить какие-то подвиги. Сложно даже предположить, что будет лучше: чтобы рядом с Водолеем кто-то находился, контролировал количество выпитого ими спиртного, и мог предотвратить возможные неприятности или, наоборот, чтобы рядом с представителем этого знака зодиака никого не было. В таком случае неприятные ситуации коснутся только их самих. А на следующий день они могут даже не вспомнить, что вчера происходило после того, как они превысили норму выпитых алкогольных напитков.

Рыбы

Представители знака Рыбы очень чувственные и эмоциональные натуры и часто переживают по разному поводу. Чтобы снять напряжение и тревожность, они тянутся за бокалом или рюмкой алкогольного напитка. На какой-то период времени это действительно помогает им справиться со стрессовыми ситуациями и полностью расслабиться. Но как только рожденные под этим знаком выпьют чрезмерно много, они начинают жаловаться окружающим на свою жизнь, могут наговорить лишнего и даже обидеть. Кроме того, они легко могут потерять координацию и свалиться на ровном месте.