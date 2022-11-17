. "Тот новый оказался ни о чем": Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club

Вадим Карасев

41-летний Гарик Харламов сделал неожиданное заявление. Знаменитый комик объявил о возвращении в "Камеди Клаб" после двухнедельного отсутствия.

В Сети обнародован ролик, в котором Гарик Харламов анонсирует очередной выпуск "Камеди Клаба".



"Я выспался. Я - новый ведущий "Камеди Клаб", потому что тот "новый" оказался ни о чем", - заявил комик, явно намекая на заменившего его Андрея Бебуришвили.

Ролик выложил в своем Telegram-канале сам Гарик Харламов. "Ну все, хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций, видимо, пора обратно) встретимся в эту пятницу в Камедийном клубе на ТНТ. Опять я, Каааарл !!!!" - подписал видео артист.

Комик рассказал ТАСС, что возвращается в программу отдохнувшим. "Чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять. <...> Уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей", - сказал комик.

В пресс-службе ТНТ подтвердили, что "вернувшийся из небольшого отпуска" Гарик Харламов снова составит компанию Павлу Воле в новом выпуске комедийного шоу, который выйдет 18 ноября.

Напомним, всего пару недель назад Гарик Харламов утверждал, что намерен уступить дорогу молодым, говоря об Андрее Бебуришвили.

Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур газуй! А я спать

Звезды "Камеди клаба" опубликовали официальное обращение в защиту Харламова

Незадолго до возвращения комика в шоу Тимур Батрутдинов, Павел Воля, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие звезды в "официальном обращении резидентов Comedy Club" "отказались" участвовать в программе без своего давнего друга.

"Несколько дней назад мой друг Гарик Харламов выложил пост о том, что пора бы в "Камеди" дать дорогу молодым. Ты знаешь, Гарик, мы с тобой столько лет ведем "Камеди". Ты мой друг. Я без тебя тоже не буду вести "Камеди"!" - заявил Воля.