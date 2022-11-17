. Три способа за 2 минуты очистить динамик телефона, что нельзя делать
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Три способа за 2 минуты очистить динамик телефона, что нельзя делать

Три способа за 2 минуты очистить динамик телефона, что нельзя делать

Телефон — это предмет, который современный человек берет в руки несчетное количество раз и повсюду носит его с собой. Считается, что это одна из самых грязных личных вещей человека. Динамик вашего андроида или айфона засоряется вне зависимости от того, имеется ли чехол. Со временем пыль, забившаяся в отверстия, начнет мешать сигналу звучать четко и срок службы телефона сократится. Как категорически нельзя чистить динамик и можно ли сделать это легко и правильно за 2 минуты?

Что категорически нельзя делать во время чистки телефона

Если вам пришло в голову почистить динамик телефона одним из приведенных ниже способов, то это плохая идея.

Нельзя применять:

  • Любые жидкости. Попадая внутрь вода или спирт могут привести к поломке телефона, короткому замыканию, в лучшем случае — коррозии.
  • Острые предметы. Действовать вслепую с помощью иголки или булавки очень опасно: можно повредить чувствительные компоненты динамика или поцарапать его.
  • Сжатый воздух. Им, конечно, ничего не повредишь, однако он способен загнать пыль еще глубже.
  • Моющие средства, порошки. Они слишком агрессивны для деталей телефона.

Как за 2 минуты очистить динамик телефона


Правильная чистка динамика дома возможна. Примените один из методов:

Мягкая кисточка. Возьмите кисть с самой мягкой щеточкой, чистую и сухую. Снимите с телефона чехол. Теперь важно исследовать все отверстия на наличие в них пыли и грязи. Можно воспользоваться фонариком, чтобы ничего не пропустить.

Принимающий динамик чистится легкими смахивающими движениями, чтобы пыль не попала внутрь. Нижние динамики чистить немного сложнее. Щетину придется осторожно вставить внутрь и повернуть, после чего таким же плавным движением вытащить. Проделывайте это несколько раз и вытирайте кисть сухой тканью.

Малярный скотч. Он, в отличие от обычного, позволит не оставить следов на поверхности телефона. Просто оберните его вокруг указательного пальца и прикладывайте к динамикам. Давить не обязательно — небольшие загрязнения легко прилипнут к скотчу.

Зубочистка. Если большие динамики рядом с портом зарядки забиты чем-то липким, то лучше использовать зубочистку. Будьте осторожны — острый предмет тоже может повредить телефон, как и иголка.


Итак, вставьте зубочистку в отверстие и прекратите двигать, как только почувствуете упор. Осторожными движениями из стороны в сторону проталкивайте мусор вниз, пока он не выйдет.

Если динамики сильно забиты, то лучше все же отдать ваш гаджет профессионалу.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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