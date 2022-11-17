. Три способа за 2 минуты очистить динамик телефона, что нельзя делать

Телефон — это предмет, который современный человек берет в руки несчетное количество раз и повсюду носит его с собой. Считается, что это одна из самых грязных личных вещей человека. Динамик вашего андроида или айфона засоряется вне зависимости от того, имеется ли чехол. Со временем пыль, забившаяся в отверстия, начнет мешать сигналу звучать четко и срок службы телефона сократится. Как категорически нельзя чистить динамик и можно ли сделать это легко и правильно за 2 минуты?

Что категорически нельзя делать во время чистки телефона

Если вам пришло в голову почистить динамик телефона одним из приведенных ниже способов, то это плохая идея.

Нельзя применять:

Любые жидкости. Попадая внутрь вода или спирт могут привести к поломке телефона, короткому замыканию, в лучшем случае — коррозии.

Острые предметы. Действовать вслепую с помощью иголки или булавки очень опасно: можно повредить чувствительные компоненты динамика или поцарапать его.

Сжатый воздух. Им, конечно, ничего не повредишь, однако он способен загнать пыль еще глубже.

Моющие средства, порошки. Они слишком агрессивны для деталей телефона.

Как за 2 минуты очистить динамик телефона





Правильная чистка динамика дома возможна. Примените один из методов:

Мягкая кисточка. Возьмите кисть с самой мягкой щеточкой, чистую и сухую. Снимите с телефона чехол. Теперь важно исследовать все отверстия на наличие в них пыли и грязи. Можно воспользоваться фонариком, чтобы ничего не пропустить.

Принимающий динамик чистится легкими смахивающими движениями, чтобы пыль не попала внутрь. Нижние динамики чистить немного сложнее. Щетину придется осторожно вставить внутрь и повернуть, после чего таким же плавным движением вытащить. Проделывайте это несколько раз и вытирайте кисть сухой тканью.

Малярный скотч. Он, в отличие от обычного, позволит не оставить следов на поверхности телефона. Просто оберните его вокруг указательного пальца и прикладывайте к динамикам. Давить не обязательно — небольшие загрязнения легко прилипнут к скотчу.

Зубочистка. Если большие динамики рядом с портом зарядки забиты чем-то липким, то лучше использовать зубочистку. Будьте осторожны — острый предмет тоже может повредить телефон, как и иголка.





Итак, вставьте зубочистку в отверстие и прекратите двигать, как только почувствуете упор. Осторожными движениями из стороны в сторону проталкивайте мусор вниз, пока он не выйдет.

Если динамики сильно забиты, то лучше все же отдать ваш гаджет профессионалу.