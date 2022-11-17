. Триумфальную арку в Пальмире хотят сделать разборной

Петербургские реставраторы рассказали, как намерены восстанавливать знаменитый памятник древности

Триумфальная арка в сирийской Пальмире, разрушенная в 2015 году террористами, восстановлению подлежит. Над тем, как это лучше сделать, размышляет российско-сирийская команда специалистов при поддержке Минобороны и Русского географического общества под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) Российской академии наук. К осени 2022 года реставраторы завершили не только изучение разбросанных после взрыва камней, но и впервые провели археологические раскопки фундамента арки, вскрыв культурный слой с историей в две тысячи лет. О результатах исследований и о вариантах восстановления памятника ЮНЭСКО они рассказали в Президентской библиотеке на Международной конференции «Проблемы посттравматической реставрации Триумфальной арки Пальмиры».

Древняя история

Пальмира, или «город пальм», больше двух тысяч лет назад раскинулся в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. А Триумфальная арка, построенная в III веке нашей эры при императоре Септимии Севере, — самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Арка соединяла части Большой колоннады с храмом Баала, скрывая излом главной улицы. Центральный пролет возвышался над главной дорогой. Кстати, все, кто учился в школе в советское время и в 90-е годы, помнят ее изображение на обложке учебника пятого класса «История древнего мира».

В 2015 году террористы взорвали этот древний и самый узнаваемый памятник истории. Теперь специалистам предстоит разработать проект реставрации и провести сложные работы. Привлечение археологов и реставраторов ленинградской школы не случайно, так как для Петербурга сирийская Пальмира имеет особое значение.

Директор Эрмитажа подчеркнул, что петербургские реставраторы очень консервативны. И имеют хороший опыт: они уже восстанавливали пригороды Ленинграда, разрушенные после Великой Отечественной войны сильнее, чем Пальмира.

Масштаб разрушений

По оценке экспертов, после взрыва в 2015 году 40 процентов арки устояло, при этом 40 процентов составлявших ее блоков разбросало, а 20 процентов превратило в щебень. В марте 2022 года специалисты Института истории материальной культуры РАН приступили к посттравматическому реагированию, изучили состояние Триумфальной арки. Теперь предстоит ее восстановление.

Однажды арка уже реставрировалась, в 1930-е годы. Но работы французским архитектором Робером Ами не были завершены. Тогда часть элементов была скреплена между собой с помощью бетона и арматуры. При взрыве 2015 года соединенные таким образом конструкции обнажились. Сейчас такой способ восстановления не рассматривается, хотя часть бетона у основания пилонов нельзя будет снимать для устойчивости конструкции. Цель архитекторов и реставраторов сегодня — сохранить исторический облик арки, не подменяя настолько, насколько это возможно, утраченные древние камни современными элементами.





Что рассказал фундамент

При изучении разрушенной арки было решено исследовать ее фундамент. В этот культурный слой никто и никогда еще не заглядывал. Археологические исследования петербургских и сирийских ученых позволили оценить в том числе состояние и целостность несущих конструкций пилонов. Это в значительной степени изменило первоначальные представления о возможных путях реставрации.

По словам руководителя Центра спасательной археологии ИИМК РАН, археолога Натальи Соловьевой, поскольку территория арки вообще никогда не изучалась, весь культурный слой мог быть уничтожен во время начала работ по восстановлению памятника. Поэтому весной 2022 года было принято решение о проведении масштабных раскопок. Оно было согласовано с сирийской стороной и полностью поддержано Международным научным комитетом. В сентябре и октябре 2022 года объединенный российско-сирийский коллектив начал археологическое исследование и уже в ноябре представил первые результаты.

«Теперь у нас есть свидетельства об использовании и пространственной организации этого участка, — рассказала Соловьева. — Основной планировочной осью была улица города. По обеим сторонам дороги вырыты два котлована. Мы обнаружили средневековые хозяйственные постройки, которые частично выбрали камень из арки, средневековый погреб, каменный водопровод».

Теперь археологически доказано, что под всеми пилонами арки устроено ступенчатое, расширяющееся книзу бутовое основание из мраморизованного известняка. Его глубина чуть больше двух метров. Камни связаны известково-глиняным раствором, пробы которого ученые взяли для дальнейшего анализа.

По оценке Соловьевой, чтобы сделать проект реставрации арки, потребуется около полугода. Работы же при благоприятном стечении обстоятельств и согласовании в международных организациях, в том числе ЮНЕСКО, могут продлиться три — пять лет.

Неожиданную помощь реставраторам оказали и сами древние зодчие. Как рассказал заслуженный архитектор Российской Федерации, участник проекта Максим Атаянц, на плоской части одного из сохранившихся камней пилона обнаружена античная разметка, которую во время строительства нередко делали мастера.

«Это дает очень много в понимании процесса строительства, логики архитектурного проекта и того, как выглядели те части, которые не сохранились, — пояснил эксперт. — В частности, на том пилоне есть разметка, которая показывает, что верхняя его часть зеркально отражала сохранившийся пилон, и, следовательно, это дает нам сразу много материала о том, как выглядела та часть арки».

В итоге исследователи обнаружили четыре угловых камня фронтонов арки, капители больших колонн, примыкавших к флангам юго-восточного фасада, узнали структуру основания и фундамента древнего сооружения. Обладая этими данными, ученым будет легче восстановить монумент.

Как будет проходить восстановление

До начала работ архитекторы, изучив площадку и сохранившиеся фрагменты памятника, создают цифровые модели реставрации. В докладе группы ученых, который представил архитектор Роман Малай, говорится, что на площадке найдено 168 разбросанных взрывом камней. Каждый из них оцифровывали, чтобы сопоставить с местом расположения, архивными фотографиями, учесть степень повреждения и определить потенциальный пилон, в котором он располагался.

То есть арку планируют буквально собирать по кусочкам, как пазлы, причем преимущественно из исторических материалов.

Архитектор Никита Явейн считает, что базовой моделью будет арка времен реставрации Робером Ами.

«Понятно, что полной достоверности мы добиться не сможем, — предупредил специалист. — Не все нам придется сделать, как было. Три крайних пилона сохранились. Один из них отклонился от вертикали. Его надо попытаться вывести на проектное положение».

По его словам, верхнюю часть двух пилонов придется разобрать и затем собрать заново. Размышляют ученые и над тем, что делать с бетонированием нижней части арки, которое появилось в ходе реставрации в 30-е годы прошлого века.

«Понятно, что в какой-то мере это надо сохранять, чтобы не потерять геометрию, — отметил Никита Явейн. — Если мы просто уберем бетон, то арка потеряет свою устойчивость, так как такое сечение потеряет несущую способностью. Убирать бетонирование мы будем безусловно, но нужно решить, в каком объеме».

Одновременно ученые просчитывают варианты дополнительного укрепления фундамента.

«Мы будем думать насчет какого-то местного, не глобального, а именно местного усиления фундамента, но даже не с точки зрения инициирования, протезирования, а просто изобретения некой конструкции, которая его будет просто подпирать, оно не исправит этот крен, но предотвратит дальнейшее сползание», — пояснил руководитель направления реставрации и реконструкции архитектурной студии, участник проекта Григорий Иванов.

Для сохранения историчности специалисты не намерены воссоздавать арку в полном объеме. Введение новых элементов потребуется, но их количество должно быть минимальным. В том числе предполагается использовать камни, изготовленные Робером Ами, пролежавшие на площадке почти сотню лет и, таким образом, получившие свою историчность.

Как рассказал архитектор Никита Явейн, своей главной задачей реставраторы видят то, чтобы восстановленная арка была бы столь же интересна как минимум, как она была в 2015 году.

То есть, условно говоря, если реставраторы, собрав арку, потом вдруг что-то новое открыли или обнаружили какую-то ошибку, в результате которой, к примеру, определенный камень встал не на свое место, то они смогут разобрать конструкцию и снова ее собрать.

«Это, наверное, главная наша идеология, которой мы будем как-то пытаться следовать», — заявил Никита Явейн.