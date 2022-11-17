. Трудовые гарантии для мобилизованных госслужащих хотят уточнить

На заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовали к принятию во втором чтении законопроект о заморозке накопительной части пенсий до конца 2025 года. Ко второму чтению в него предложены поправки, касающиеся приостановления гражданской службы и ее возобновления для лиц, мобилизованных для выполнения специальной военной операции, лиц, ушедших служить по контракту и пребывающих в добровольных объединениях, рассказала член комитета Светлана Бессараб («Единая Россия»).

По ее словам, норма будет распространяться на период с 21 сентября до окончания трехмесячного периода с момента официального завершения мобилизации. Благодаря предлагаемым поправкам гражданин для возврата на гражданскую службу, добавила депутат, будет обязан предупредить соответствующий орган за три рабочих дня.

«Это делается по аналогии с нормами права, которые погружены сегодня в Трудовой кодекс РФ и регулируют приостановление действия трудового договора», — заявила она. Бессараб уточнила, что эти нормы не будут касаться мобилизованных, добровольцев и контрактников, которые являлись гражданскими служащими по срочному договору. «Вместе с тем в течение трех месяцев с момента их мобилизации за ними сохраняется приоритетное право поступления на гражданскую службу, занятия предыдущей гражданской должности либо гражданской должности, квалификация по которой у них соответствует», — рассказала политик. Она добавила, что эти поправки рекомендованы к принятию.

Вместе с тем законопроект устанавливает в 2025 году аналогичный 2014-2024 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.





Напомним, что с 2014 года обязательные взносы работодателя в накопительную систему заморожены. Это означает, что отчисления в размере 6 процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

Как ранее поясняли парламентарии, реализация положений законопроекта, так же как и в предыдущие годы, не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц. Суммы взносов, образовавшиеся в результате перераспределения, будут отражены на индивидуальных лицевых счетах граждан. Это зачтется при определении их индивидуальных пенсионных коэффициентов.





Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих. За ними сохраняются рабочие места, а их трудовые договоры будут приостановлены на время службы и возобновятся по возвращении из рядов Вооруженных сил. Норма распространяется на государственных служащих как мобилизованных, так и добровольно отправившихся в зону проведения специальной военной операции.