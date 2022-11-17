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У российских банков резко сократились запасы долларов и евро

У российских банков резко сократились запасы долларов и евроЦБ: в октябре российские банки столкнулись с временным дефицитом валютной ликвидности

В начале октября у ряда российских банков на корреспондентских счетах существенно сократились остатки в «токсичных» валютах (долларах и евро) — повлияли опасения жестких санкций, а также резкий отток средств с валютных вкладов. Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», который был подготовлен Центробанком (ЦБ).

В первой половине прошлого месяца с российских банковских счетов было выведено 9,4 миллиарда долларов. Эксперты объяснили дефицит увеличением спроса на валютную ликвидность и снижением предложения валюты на фоне рисков введения новых санкций. Ограничения могли привести к блокировке средств клиентов в Национальном клиринговом центре (НКЦ) и к прекращению торгов долларом и евро на Московской бирже.

Сочетание этих факторов привело к возникновению дефицита валютной ликвидности на внутреннем рынке. Однако в регуляторе признали такое положение дел временным, отметив, что ситуация начала постепенно нормализовываться к концу октября по мере поступления валюты на рынок при отсутствии реализации санкционных рисков.

В регуляторе отметили, что при максимальном с начала года сокращении доли торговой пары доллар-рубль в прошлом месяце на рынке резко выросла доля валют «дружественных стран» — до 31 процента от общего объема торгов.

За сентябрь объем средств населения в российских банках снизился на 458 миллиардов рублей (около 7,1 миллиарда долларов) или 1,4 процента. Отток пришелся на вторую половину месяца, после того как президент страны Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Деньги снимали граждане, решившие покинуть страну в новых обстоятельствах, также россияне традиционно снимают наличные в период неопределенности, но, когда ситуация нормализуется, возвращают их в банки.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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