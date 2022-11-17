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Умер переживший Холокост актер Роберт Клэри

Умер переживший Холокост актер Роберт КлэриНа 97-м году жизни скончался актер «Героев Хогана» Роберт Клэри, переживший Холокост

На 97-м году жизни скончался переживший Холокост американский актер французского происхождения Роберт Клэри. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причины смерти артиста не раскрываются, однако известно, что он умер 16 ноября в своем доме, расположенном в Лос-Анджелесе.

В фильмографии актера насчитывалось более 20 проектов. Наибольшую известность Клэри принесла роль капрала Лебо в сериале «Герои Хогана», посвященном Второй мировой войне. Он стал последним выжившим актером основного состава ситкома, премьера которого состоялась в 1965 году.

В возрасте 16 лет будущий артист вместе со своей семьей попал в Освенцим. Его родители были убиты в газовой камере. Сам Клэри стал единственным пережившим Холокост членом своей семьи.

Ранее стало известно, что на 66-м году жизни скончалась актриса фильма «Охотники за привидениями» и модель Кимберли Херрин.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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