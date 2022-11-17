. В Донецкой и Луганской народных республиках восстановлено 16 объектов спортивной инфраструктуры
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В Донецкой и Луганской народных республиках восстановлено 16 объектов спортивной инфраструктуры

В Донецкой и Луганской народных республиках восстановлено 16 объектов спортивной инфраструктуры

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Донецкой и Луганской народных республиках восстановлено 16 спортивных объектов, а до конца года завершат еще семь.

"Уже 16 спортивных школ и других объектов спортивной инфраструктуры строители восстановили. До конца года завершат еще 7 объектов", - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.


Он уточнил, что сейчас также ведутся работы по ремонту бассейна детско-юношеской спортивной школы в Кировске в ЛНР, где различными видами спорта занимаются 250 ребят.

"Донбасс воспитал не одно поколение известных спортсменов. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы молодежь и дальше могла заниматься любимыми видами спорта!" - заявил вице-премьер.

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По материалам: uposters.ru

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