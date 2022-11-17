. В Минобороны сообщили о срыве атак ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Вооруженные силы РФ огневыми ударами сорвали попытки ВСУ атаковать на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения спецоперации, размещенной в Telegram-канале ведомства.

Так, на Купянском направлении российские военные нанесли упреждающий огневой удар в место сосредоточения живой силы противника. Тем самым они предотвратили попытку украинских военных атаковать свои позиции в направлении поселка Новоселовское Луганской Народной Республики. При этом было убито до 20 украинских военных и уничтожено два бронеавтомобиля.

На Краснолиманском направлении сорваны попытки атак украинских вооруженных сил в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР. В результате ВСУ потеряли до 100 человек убитыми и ранеными, уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.



Кроме того, на Южнодонецком направлении российские военные взяли под полный контроль дорогу между селом Павловка и поселком Никольское ДНР. Также они пресекли три атаки ВСУ силами из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка ДНР, уничтожив более 60 украинских военных, два танка и шесть боевых бронированных машин.

Как писала «Парламентская газета», накануне российское оборонное ведомство также сообщило о срыве попыток наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. В результате действий российских военных противник потерял 180 военнослужащих, восемь танков, 12 боевых бронированных машин и три самоходные артиллерийские установки. В последнее время ВСУ регулярно совершают попытки атаковать российские войска на этих направлениях, однако терпят неудачу.