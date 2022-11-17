. В новом видео о шутере Atomic Heart рассказали о системе лута и повреждений
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В новом видео о шутере Atomic Heart рассказали о системе лута и повреждений

В новом видео о шутере Atomic Heart рассказали о системе лута и повреждений


Сегодня разработчики шутера Atomic Heart представили еще одно видео с геймплеем игры, которое опубликовал канал IGN. В новом видео уделили внимание системе повреждений и луту.

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Ниже можно посмотреть ролик, который представили, в нем есть русские субтитры. Разработчики рассказывают об уникальной системе повреждений роботов, на которых возникают сколы и трещины. Уничтоженных врагов игроки могут разобрать на детали, чтобы использовать полученные ресурсы для апгрейда своего оружия или перчатки.


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Напомним, выходит игра Atomic Heart в начале следующего года — ее релиз назначен на 21 февраля. Проект будет доступен на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. А сразу после релиза игра станет частью Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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