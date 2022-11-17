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В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагирования

В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагированияВоенный аналитик Леонков объяснил, какие силы быстрого реагирования может развернуть ЕС

Военный аналитик Алексей Леонков оценил планы Европейского союза (ЕС) развернуть силы быстрого реагирования на восточном направлении и объяснил, какими они могут быть. Его слова приводят «Известия».

По словам эксперта, это одна из бригад в составе более масштабной группировки, о которой давно говорили в НАТО.

«Группировка по формуле 30+30+30 — это 30 наземных бригад, 30 авиакрыльев и 30 соединений боевых кораблей. Их НАТО должно в течение 48 часов развернуть в восточном направлении», — пояснил Леонков.

По его словам, открытым остается вопрос, на какой территории Евросоюз разместит военнослужащих, однако политический блок движется к решению этого вопроса.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что силы быстрого реагирования Европейского союза будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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