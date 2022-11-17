В России оценили планы Евросоюза развернуть силы быстрого реагирования
Военный аналитик Алексей Леонков оценил планы Европейского союза (ЕС) развернуть силы быстрого реагирования на восточном направлении и объяснил, какими они могут быть. Его слова приводят «Известия».
По словам эксперта, это одна из бригад в составе более масштабной группировки, о которой давно говорили в НАТО.
«Группировка по формуле 30+30+30 — это 30 наземных бригад, 30 авиакрыльев и 30 соединений боевых кораблей. Их НАТО должно в течение 48 часов развернуть в восточном направлении», — пояснил Леонков.
По его словам, открытым остается вопрос, на какой территории Евросоюз разместит военнослужащих, однако политический блок движется к решению этого вопроса.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что силы быстрого реагирования Европейского союза будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях.