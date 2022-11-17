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В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке

В России признали перегрузку портов на Дальнем Востоке«Ъ»: глава Минтранса Савельев предложил три решения проблемы с портами на Дальнем Востоке

Порты на Дальнем Востоке в условиях санкций западных стран перегружены, а имеющаяся инфраструктура не справляется с вывозом и поставкой грузов. Проблемы на совещании с участием президента России Владимира Путина признал глава Минтранса Виталий Савельев, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, на 14 ноября уровень загруженности пяти портовых контейнерных терминалов составлял 117 процентов, а загрузка шести тыловых терминалов доходила до 74 процентов. При этом выгрузки уже сейчас ожидают суда с 15 тысячами TEU на борту.

Министр предложил несколько способов улучшения ситуации. Во-первых, речь шла об увеличении вывоза автотранспортом, хотя сам Савельев признал, что его доля в перевозках с Дальнего Востока достигла максимума — девяти процентов. Он указал, что столь протяженное логистическое плечо делает использование большего числа фур затруднительным.

Вторым вариантом глава Минтранса назвал увеличение количества поездов с контейнерами в полувагонах с одного до пяти в сутки. Такая мера позволит дополнительно вывезти 21 тысячу TEU в месяц. Отдельно Савельев предложил сократить экспорт угля, в первую очередь из Кузбасса, чтобы на маршрут могли выходить дополнительные три пары составов. Он согласился с тем, что перевозки энергетического угля в результате такого решения упадут на 800 тысяч тонн, но предложил довезти их до 15 апреля следующего года, когда ситуация станет менее напряженной.

Третьим возможным решением Савельев назвал увеличение тарифов для контейнерных перевозок на восточном направлении при снижении их для перевозок в порты Северо-Запада.

Опрошенные изданием эксперты восприняли последнюю меру с недоумением. По их словам, везти грузы в северо-западном направлении незачем, так как туда почти не заходят контейнеровозы. Ситуация с весны не изменилась, европейские логистические хабы с российскими контейнерами не работают. В третьем квартале объем перевалки контейнеров в портах Балтийского бассейна упал на 85,7 процента в годовом выражении.

Что касается увеличения тарифов, то, как отметила советник председателя президиума Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Светлана Брокар, на загруженности маршрута это никак не скажется, потому что альтернативы портам Дальнего Востока нет. В результате, подчеркнула она, мера приведет только к росту цен.

Предложение Савельева об ограничении вывоза угля из Кузбасса вряд ли найдет понимание в регионе. Ранее губернатор Сергей Цивилев сообщил, что в области застряли 12 тысяч вагонов угля. На этом фоне экспортные поставки падают, а из-за срыва контрактов от российского топлива отказываются крупнейшие клиенты.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин в комментарии «Ведомостям» заметил, что попытка ограничить экспорт угля будет встречена крайне негативно. В свою очередь гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что все три предложения Минтранса выглядят не слишком эффективными, к тому же могут увеличить нагрузку на грузоотправителей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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