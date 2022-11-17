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В российском регионе на свалке нашли тело младенца

В российском регионе на свалке нашли тело младенцаТело новорожденной девочки нашли на свалке в Адыгее, следователи возбудили уголовное дело

Тело новорожденной девочки нашли на свалке в Адыгее. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Следователи пояснили, что работники полигона для хранения бытовых отходов в Адыгейске заметили мертвого младенца. По предварительным данным, отходы, среди которых находилось тело, привезли на полигон из поселка Энем.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, то есть умышленное причинение смерти малолетнему»).

Следователи начали искать мать новорожденной.

Ранее в Челябинской области нашли тело задушенного двухмесячного младенца. По подозрению в убийстве правоохранители задержали его мать. Сейчас следователи устанавливают точную причину гибели мальчика.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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