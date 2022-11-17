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В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17

В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17Член СПЧ Брод заявил, что вердикт Гаагского суда по MH17 не вызывает доверия

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод заявил, что вердикт Гаагского суда по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году не вызывает доверия. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Брод указал на то, что в ходе расследования было «слишком много темных пятен». «А отсутствие прозрачности и нестыковки порождают подозрения в ангажированности правосудия», — добавил он. По его словам, в подобных делах не должно быть неясностей.

Кроме того, член СПЧ задался вопросами, почему к расследованию не допустили Россию, кем были анонимные свидетели, чьи показания легли в основу обвинения, а также почему зарубежные эксперты не захотели присутствовать на проводимых Россией следственных экспериментах. Помимо этого, он обратил внимание на то, что выстрел был с подконтрольной Киеву территории, а ополченцы не обладали тем оружием, которое поразило самолет. «Вопросы открыты до сих пор», — заключил он.

17 ноября суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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