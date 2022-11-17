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В США назвали угрозу для будущего Украины

В США назвали угрозу для будущего УкраиныNYT: крах украинской экономики представляет угрозу для будущего страны

Старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон назвал крах экономики серьезной угрозой для будущего Украины. Свое мнение он выразил в статье для The New York Times.

По словам Менона, Киеву придется на протяжении долгого времени зависеть от финансовой поддержки западных стран, если текущая ситуация в стране не изменится. По прогнозам Всемирного банка, ВВП Украины сократится на 35 процентов, при этом некоторые эксперты допускают снижение данного показателя до 40 процентов.

Несмотря на то, что Национальный банк Украины ожидает возобновления экономического развития в 2023 году, для возвращения к уровню ВВП до начала боевых действий потребуется много лет быстрого роста. «Украина отчаянно нуждается в постоянном притоке огромных сумм помощи, но этот "спасательный круг" может оказаться под угрозой из-за тревожных экономических тенденций на Западе», — отмечается автор материала.

Западные страны продолжают финансово поддерживать Киев, однако правительствам этих государств может оказаться сложнее если не экономически, то политически, продолжать оказывать материальную помощь Украине, в то время как их собственные граждане страдают от роста цен и безработицы.

«Украина сопротивлялись российскому вторжению с поразительным упорством и изобретательностью. Но она может обнаружить, что экономические проблемы, порожденные войной, окажутся гораздо более трудноразрешимыми», — заключил Менон.

Ранее конгрессмен-республиканец Томас Мэсси заявил, что Вашингтону следует как можно скорее прекратить экономическую поддержку Киева. Кроме того, США следует начать тщательную проверку по расходованию 60 миллиардов долларов, которые глава Белого дома Джо Байден и Конгресс США направили Украине, считает политик.

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По материалам: lenta.ru

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