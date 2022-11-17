. Variety составило ТОП-15 лучших персонажей из сериалов от HBO (15 фото)
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Variety составило ТОП-15 лучших персонажей из сериалов от HBO (15 фото)

15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)Буквально на днях знаменитый американский канал HBO отметил свое 50-летие. В честь этого авторитетный еженедельник Variety составил ТОП-50 самых крутых персонажей из сериалов, выходивших на канале HBO. А как мы знаем, этот телеканал выпустил для нас множество потрясающих сериалов на все времена, например: «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа», «Настоящий детектив», мини-сериал «Чернобыль» и, конечно же, «Игра престолов». Мы предлагаем посмотреть вам первые 15 мест из ТОПа Variety. Само собой мнение обозревателей не истина в последней инстанции, но учитывая проделанную работу, их профессиональное мнение имеет право на существование. Кстати, кого по вашему мнению здесь не хватает?

15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)


Роли: Ханна Питт / Этель Розенберг / раввин / Ангел Австралии.

14 место: Иэн Макшейн в сериале «Дэдвуд» (2004-2006)

14 место: Иэн Макшейн в сериале «Дэдвуд» (2004-2006)
Роль: Эл Сверенджен.

13 место: Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

13 место: Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011-2019)
Роль: Серсея Ланнистер.

12 место: Эди Фалко в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)

12 место: Эди Фалко в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)
Роль: Кармела Сопрано.

11 место: Билл Пэкстон в сериале «Большая любовь» (2006-2011)

11 место: Билл Пэкстон в сериале «Большая любовь» (2006-2011)
Роль: Билл Хенриксон.

10 место: Лиза Кудроу в сериале «Возвращение» (2005-2014)

10 место: Лиза Кудроу в сериале «Возвращение» (2005-2014)
Роль: Валери Чериш.

9 место: Гарри Шендлинг в сериале «Шоу Ларри Сандерса» (1992-1998)

9 место: Гарри Шендлинг в сериале «Шоу Ларри Сандерса» (1992-1998)
Роль: Ларри Сандерс.

8 место: Николь Кидман в сериале «Большая маленькая ложь» (2017-2019)

8 место: Николь Кидман в сериале «Большая маленькая ложь» (2017-2019)
Роль: Селеста Райт.

7 место: Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив» (2014)

7 место: Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив» (2014)
Роль: Раст Коул.

6 место: Михаэла Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» (2020)

6 место: Михаэла Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» (2020)
Роль: Арабелла Эссиеду.

5 место: Питер Динклэйдж в сериале «Игра престолов» (2011-2019)

5 место: Питер Динклэйдж в сериале «Игра престолов» (2011-2019)
Роль: Тирион Ланнистер.

4 место: Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка» (2002-2008)

4 место: Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка» (2002-2008)
Роль: Омар Литтл.

3 место: Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент» (2012-2019)

3 место: Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент» (2012-2019)
Роль: Селина Майер.

2 место: Кэрри Кун в сериале «Оставленные» (2014-2017)

2 место: Кэрри Кун в сериале «Оставленные» (2014-2017)
Роль: Нора Дёрст.

1 место: Джеймс Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)

1 место: Джеймс Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)
Роль: Тони Сопрано.
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По материалам: триникси

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