. Variety составило ТОП-15 лучших персонажей из сериалов от HBO (15 фото)

Вадим Карасев

Буквально на днях знаменитый американский канал HBO отметил свое 50-летие. В честь этого авторитетный еженедельник Variety составил ТОП-50 самых крутых персонажей из сериалов, выходивших на канале HBO. А как мы знаем, этот телеканал выпустил для нас множество потрясающих сериалов на все времена, например: «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Мир Дикого запада», «Молодой Папа», «Настоящий детектив», мини-сериал «Чернобыль» и, конечно же, «Игра престолов». Мы предлагаем посмотреть вам первые 15 мест из ТОПа Variety. Само собой мнение обозревателей не истина в последней инстанции, но учитывая проделанную работу, их профессиональное мнение имеет право на существование. Кстати, кого по вашему мнению здесь не хватает?15 место: Мэрил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» (2003)Роли: Ханна Питт / Этель Розенберг / раввин / Ангел Австралии.14 место: Иэн Макшейн в сериале «Дэдвуд» (2004-2006)Роль: Эл Сверенджен.13 место: Лина Хиди в сериале «Игра престолов» (2011-2019)Роль: Серсея Ланнистер.12 место: Эди Фалко в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)Роль: Кармела Сопрано.11 место: Билл Пэкстон в сериале «Большая любовь» (2006-2011)Роль: Билл Хенриксон.10 место: Лиза Кудроу в сериале «Возвращение» (2005-2014)Роль: Валери Чериш.9 место: Гарри Шендлинг в сериале «Шоу Ларри Сандерса» (1992-1998)Роль: Ларри Сандерс.8 место: Николь Кидман в сериале «Большая маленькая ложь» (2017-2019)Роль: Селеста Райт.7 место: Мэттью Макконахи в сериале «Настоящий детектив» (2014)Роль: Раст Коул.6 место: Михаэла Коэл в сериале «Я могу уничтожить тебя» (2020)Роль: Арабелла Эссиеду.5 место: Питер Динклэйдж в сериале «Игра престолов» (2011-2019)Роль: Тирион Ланнистер.4 место: Майкл Кеннет Уильямс в сериале «Прослушка» (2002-2008)Роль: Омар Литтл.3 место: Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент» (2012-2019)Роль: Селина Майер.2 место: Кэрри Кун в сериале «Оставленные» (2014-2017)Роль: Нора Дёрст.1 место: Джеймс Гандольфини в сериале «Клан Сопрано» (1999-2007)Роль: Тони Сопрано.